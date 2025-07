Aufhebung der Reisebeschränkungen: Buchungen aus England für Türkei boomen

Die Briten sind wieder in Urlaubsstimmung. Am Montag stellte Boris Johnson seinen Ausstiegsplan aus dem Lockdown vor. Kurz danach stiegen die Ticketverkäufe rasant an. Ganz oben auf der Buchungsliste der Briten: die Türkei.