Nach einem bilateralen Treffen in der ägyptischen Küstenstadt El-Alamein haben die Außenminister von Türkiye und Ägypten eine weitreichende Übereinkunft zur Bewältigung der regionalen Krisen erzielt. Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty sprach von einem „strategischen Schulterschluss“ mit Türkiye, insbesondere angesichts der eskalierenden Lage in Gaza.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan am Samstag bezeichnete Abdelatty die aktuelle Phase der bilateralen Beziehungen als „bedeutenden Moment strategischer Annäherung“.

Fokus auf Wirtschaft und gemeinsame Interessen

Ziel sei es, die direkten türkischen Investitionen in Ägypten auszubauen und die Kooperation in Bereichen wie Produktion, Energie, Transport und Tourismus zu vertiefen. Man strebe ein bilaterales Handelsvolumen von 15 Milliarden US-Dollar an.

Abdelatty unterstrich zudem die gemeinsame Haltung beider Länder gegenüber der anhaltenden israelischen Aggression in Gaza. Die geplante vollständige Besetzung des palästinensischen Gebiets durch Israel bezeichneten beide Seiten als „eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht und humanitäre Normen“.

„Solange es keinen unabhängigen palästinensischen Staat gibt, wird es weder für Israel noch für die Region Sicherheit oder Stabilität geben“, betonte der ägyptische Chefdiplomat. Er verurteilte die israelische Politik der systematischen Aushungerung und sprach von einer „Verschärfung von Hass, Konflikten und Extremismus“.

Gemeinsamer Widerstand gegen Israels Gaza-Pläne

Beide Minister bekräftigten ihre Entschlossenheit, „alle verfügbaren Mittel“ zu nutzen, um den israelischen Besatzungsplänen und deren Folgen entgegenzutreten. Sie forderten zudem die sofortige Aufhebung aller israelischen Restriktionen an den Grenzübergängen nach Gaza.

In Bezug auf Libyen betonte Abdelatty die Notwendigkeit gleichzeitiger Präsidenten- und Parlamentswahlen, die Entwaffnung der Milizen und den Abzug aller ausländischen Kräfte. Nur so könne Stabilität im Nachbarland gewährleistet werden.

Auch die Lage im Sudan war Thema des Treffens. Beide Seiten hoben hervor, wie wichtig eine sofortige Waffenruhe und die ungehinderte Versorgung der Zivilbevölkerung mit humanitärer Hilfe seien.