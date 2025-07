von Burak AltunDer türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy blickt positiv auf die anstehende Urlaubssaison. Durch effektive Anti-Corona-Maßnahmen liege die Infektionsrate in den Haupttourismusregionen am Mittelmeer weit unter dem Landesdurchschnitt, sagte Ersoy am Samstag in Antalya. Der landesweite Rückgang der Neuinfektionen sei vor allem durch den harten Lockdown begünstigt worden, in dem sich das Land vom 29. April bis 17. Mai befand.

Der Minister hob auch das sogenannte Zertifikat für sicheren Tourismus hervor, wodurch es letztes Jahr kaum Ansteckungen unter den Touristen gegeben habe – das schaffe Vertrauen. Während die Türkei 2020 coronabedingt nur rund 16 Millionen Touristen empfangen habe, seien dieses Jahr bereits über 3,5 Millionen verzeichnet worden, sagte Ersoy.

Der stellvertretende Gesundheitsminister der Türkei, Tolga Tolunay, wies auf die hohe Zahl der bereits vollständig Geimpften hin. Diese liege aktuell bei knapp 28 Millionen – rund ein Drittel der Bevölkerung. Was die medizinische Notfallversorgung angehe, besitze die Türkei eine solide Infrastruktur, unterstrich Tolunay. So seien die Intensivbetten auch bei Hochphasen der Corona-Verbreitung maximal zu 70 Prozent belegt gewesen.

Vor dem Hintergrund der anrückenden Urlaubssaison hat das türkische Tourismusministerium von Freitag bis Sonntag internationale Medienvertreter in Antalya empfangen, um das Zertifizierungsprogramm vorzustellen. Bei der Präsentation des Tourismusministeriums waren zudem Botschaftsvertreter aus 89 Ländern anwesend.

Das „Zertifikat für sicheren Tourismus“ ist im Juni 2020 eingeführt worden und ist weltweit das erste seiner Art. Durch die Umsetzung der Kriterien soll eine Ansteckung verhindert werden. Ausgezeichnet werden neben Hotels unter anderem auch Personentransporte, Veranstaltungssäle, Restaurants und Cafés. Für Unterkünfte mit über 30 Zimmern ist das Zertifikat seit Januar Pflicht. Die zertifizierten Orte werden von unabhängigen Unternehmen wie TÜV Nord, TÜV Rheinland und SGS jeweils viermal im Monat geprüft – davon dreimal ohne vorherige Ankündigung.