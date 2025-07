Ein syrischer Schüler hat den ersten Platz bei der landesweiten Aufnahmeprüfung für Gymnasien in der Türkei belegt. Das gab die Schule des Flüchtlings am Mittwoch in einer Erklärung bekannt.

Die Selahaddin Eyyubi Imam Hatip Mittelschule in der Provinz Siirt gratulierte dem Schüler, Dlyar Safo, in einer Stellungnahme auf dem Micro-Bloggingdienst Twitter.

Die Imam-Hatip-Mittelschulen und -Gymnasien sind türkische Berufsbildungsinstitute, die auch eine religiöse Lehrplan-Komponente beinhalten. Waren sie ursprünglich hauptsächlich auf die Ausbildung von Imamen der türkischen staatlichen Religionsbehörde Diyanet hin ausgerichtet, erfreuen sie sich als Schultyp bereits seit Jahrzehnten auch in der breiten Bevölkerung zunehmender Beliebtheit.

Seit 2011 hat die Türkei rund 3,8 Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen, die vor dem Bürgerkrieg im Land geflüchtet waren. Neben 33.000 Universitätsstudenten sind laut UNICEF mehr als eine halbe Million syrischer Kinder in Schulen in der Türkei eingeschrieben. In diesen Schulen lernen die Kinder neben der türkischen Sprache auch andere Fächer.

Ankara hat rund 40 Milliarden US-Dollar für die Förderung von Syrern in der Türkei ausgegeben.