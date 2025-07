Kütahya: Monumentales Eingangstor zum Zeustempel freigelegt

Im Zuge der Ausgrabungsarbeiten am Zeustempel in der antiken Stadt Aizanoi bei Kütahya ist dessen monumentales Eingangstor freigelegt worden. Nun soll die Anlage für Besucher wie in der Antike mit einem Zugang über die Agora ausgestaltet werden.