Marokko: Mit 150.000 Jahren ältester Schmuck der Welt entdeckt

Ein schmucker Fund in Marokko gibt viele Rätsel auf – denn nur ein Volk mit Sprache wäre in der Lage gewesen, solche Schmuckstücke anzufertigen. Also dürften die Menschen der Steinzeit bereits durch eine solche miteinander kommuniziert haben.