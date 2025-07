Sieben türkische Staatsbürger sind rund zwei Jahre nach ihrer Festnahme im Osten des Bürgerkriegslandes Libyen wieder frei. Sie seien nach intensiven diplomatischen Bemühungen zurück in der Türkei, teilte das Außenministerium in Ankara am Sonntag mit. Man danke den Regierungen in Libyen und Katar, die zur Freilassung der Türken beigetragen hätten.

Zu den Hintergründen äußerte sich das Außenministerium nicht. Der Sender CNN Türk berichtete, die Türken seien geschäftlich in Libyen gewesen und vor rund zwei Jahren von Milizen des mächtigen Warlord Khalifa Haftar in Gewahrsam genommen worden.

Libyen war nach dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 in einen Bürgerkrieg versunken, in dem zahlreiche ausländische Kräfte mitmischten. In diesem Frühjahr wurde unter UN-Vermittlung eine Übergangsregierung gebildet, die das Land zu Wahlen führen soll. Warlord Haftar, der unter anderem von Ägypten und Russland unterstützt wird, will bei der Präsidentenwahl antreten.