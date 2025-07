Die Facebook-Muttergesellschaft Meta hat am Donnerstag mitgeteilt, sie habe 500 Accounts geschlossen, die vorwiegend von Frankreich, Belgien und China aus betrieben worden seien. Dies berichtet „orf.at“. Die Konten sollen ein von China aus gesteuertes, englisch- und chinesischsprachiges Desinformations-Netzwerk gebildet haben. Hauptaktionsgebiete seien die USA und Großbritannien bzw. Taiwan, Hongkong und Tibet gewesen.

Chinas Regime-Medien zitierten den Fake-Wissenschaftler

Ziel der Aktivitäten war es unter anderem, mittels bewusster Falschdarstellungen kritische Fragen über die Rolle Chinas beim Ausbruch der Corona-Pandemie zu unterbinden und Menschen davon abzuhalten, an der Corona-Schutzimpfung teilzunehmen.

Als vermeintliche wissenschaftliche Autorität hinter dem Narrativ wurde ein angeblich in der Schweiz tätiger Biologe namens „Wilson Edwards“ erfunden, auf den sogar ein Profil bei Facebook registriert war. Chinesische Propagandamedien wie „Shanghai Daily News“ und „Global Times“ beriefen sich ebenso auf ihn wie Impfgegner.

Schweizer Botschaft protestierte gegen Falschdarstellung

„Wilson Edwards“ hatte unter anderem behauptet, die USA würden Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausüben, um Ursachenforschung zum Virus SARS-CoV-2 zu hintertreiben. Außerdem gingen von dem Netzwerk, das auch eine Kampagne namens „V_V“ gesteuert hatte, organisierte Cyberstalking-Kampagnen und „Nazi“-Beschimpfungen gegen Personen des öffentlichen Lebens aus, die zur Impfung aufriefen.

Im August machte die Schweizer Botschaft in China deutlich, dass ein Forscher namens „Wilson Edwards“ in der Schweiz nicht existiere und forderte ein Ende der diesbezüglichen Verbreitung von Falschinformationen.

„Psychologische Kriegsführung“ – mit staatlicher Rückendeckung?

Das V_V-Netzwerk hatte sich hingegen auch schon auf anderen Plattformen ausgebreitet und auf Telegram Tipps zur Umgehung automatischer Facebook-Schutzmaßnahmen ausgetauscht. Laut dem US-Analysedienst Graphika kommt die Bewegung auf etwa 20.000 Anhänger. Die Gruppe werde auch mit Vandalismus in Krankenhäusern und der Sabotage von Impfkampagnen in Zusammenhang gebracht. Graphika rückte das Vorgehen der Vereinigung in die Nähe von „psychologischer Kriegsführung“.

Die Fake-Profile hätten ihre Botschaften auch über orchestrierte Kommentare unter Beiträgen ihrer Gegner verbreitet und wechselseitig wie ein „Spiegelkabinett“ aufeinander Bezug genommen, um den Eindruck breiter Unterstützung zu erwecken. Inwieweit staatliche Akteure in die Kampagne involviert sind, ist offen.

