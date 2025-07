Armenien will sein seit etwas mehr als einem Jahr bestehendes Embargo gegen die Türkei wieder aufheben. Das gab das armenische Wirtschaftsministerium vergangene Woche bekannt. Ende 2020 hatte Armenien die Einfuhrbeschränkungen wegen des Berg-Karabach-Konflikts verhängt.

Armenische Geschäftsleute hatten Ende des Embargos gefordert

Die Aufhebung des Embargos sei im Interesse der Wiederbelebung der Beziehungen mit der Türkei getroffen worden, heißt es in einer offiziellen Erklärung des armenischen Ministeriums. Zudem bestünde auch Bedarf an türkischen Produkten im Land. In der Mitteilung heißt es auch, für eine Aufhebung eines Einfuhrverbots von Waren aus der Türkei hätten sich vor allem armenische Geschäftsleute eingesetzt.

Zur Normalisierung in den türkisch-armenischen Beziehungen gehört neben der Aufhebung des Embargos auch die Wiedereröffnung der Grenze zwischen den beiden Ländern. Zudem ist der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu (AA) zufolge eine Aufnahme von Charterflügen zwischen Eriwan und Istanbul vereinbart worden.

Das türkische Außenministerium kündigte Anfang der Woche bilaterale Gespräche in Russland an. Laut Minister Mevlüt Çavuşoğlu müsse bei dem Treffen ein Fahrplan zur Normalisierung der Beziehungen festgelegt werden.

Normalisierung wichtig für Stabilität, Frieden und Wohlstand

Zudem sollen Charterflüge zwischen der Türkei und Armenien zeitnah wieder starten können. Die Türkei werde ihre Gespräche in Absprache und Koordination mit Aserbaidschan führen. Laut Çavuşoğlu ist die Normalisierung wichtig für die Stabilität, den Frieden und den Wohlstand im Kaukasus.

Um den Normalisierungsprozess voranzutreiben, haben beide Länder im Dezember jeweils einen Sondergesandten bestimmt. Die Türkei ernannte Serdar Kılıç, einen ehemaligen Botschafter in den USA, zu ihrem Sondergesandten. Von armenischer Seite wurde Ruben Rubinyan, der stellvertretende Sprecher der Nationalversammlung, mit der Aufgabe betraut, den Dialog mit der Türkei zu führen.