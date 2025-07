Der Zentralrat der Muslime (ZMD) in Deutschland hat seine Mitglieder und Unterstützer zum Engagement für ukrainische Flüchtlinge aufgerufen. Ähnlich wie in den Jahren 2015 und 2016 soll Geflüchteten mit Unterkunft, Spenden und Solidarität beigestanden werden. Dabei seien auch konkrete Hilfsangebote aus den Gemeinden abgefragt worden. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Rundbrief des Verbandes hervor.

Der ZMD hat über seine Wohlfahrtsorganisationen und sozialen Dienste Angebote zu Beratung und Betreuung für ukrainische Geflüchtete ausgeweitet. Besonders in Ostdeutschland bestehe eine gute Vernetzung mit russisch- und ukrainischsprachigen Gemeinschaften, hieß es.

Von den etwa vier Millionen in Deutschland lebenden Muslimen ist nur ein Teil in religiösen Gemeinden oder Vereinen organisiert. Religiöse Gemeinschaften müssen auch keine Mitgliederzahlen nennen – eine exakte Übersicht gibt es daher nicht.

ZMD vereint 24 muslimische Organisationen unter seinem DachDer Zentralrat der Muslime in Deutschland mit Sitz in Köln ist einer der bekanntesten Verbände. Er hat 24 muslimische Organisationen als Mitglieder. Unter den Dachverbänden insgesamt gehört er aber zu den kleineren mit 300 Moscheegemeinden und 15.000 bis 20.000 Mitgliedern. Damit vertritt er eine Minderheit der Muslime in Deutschland.

„Unsere Hoffnung und unsere Gebete möge Gott erhören, dass dieser schreckliche Krieg gegen die Ukraine schnellstmöglich ein Ende nimmt, damit das Blutvergießen nicht weitergeht“, wird der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek in „Vatican News“ zitiert.

„Wir sind der tiefen Überzeugung, Gott schenkt denen Frieden und Hoffnung, die Menschen in Not helfen. Als Muslime, als Europäer sind wir angehalten, das zu tun und Menschen in Not – egal welcher Herkunft und Religion – unmittelbar Zuflucht zu gewähren“, betonte Mazyek. Insbesondere in der Kriegsregion in der Ostukraine lebten viele Muslime, was allerdings nur wenig bekannt sei.

