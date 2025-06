Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist am Dienstagabend beim Abendessen im Königspalast in Den Haag mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Das Treffen fand auf Einladung von König Willem-Alexander der Niederlande statt und markierte den Auftakt des zweitägigen NATO-Gipfels, der derzeit in Den Haag abgehalten wird.

Erdoğan war zuvor am Flughafen Schiphol in Amsterdam gelandet und wurde dort von niederländischen Offiziellen, dem türkischen NATO-Botschafter Basat Öztürk sowie dem türkischen Botschafter in Den Haag, Selçuk Ünal, empfangen. Anschließend reiste er weiter in die niederländische Hauptstadt.

Begleitet wird der türkische Präsident von First Lady Emine Erdoğan, Außenminister Hakan Fidan, Verteidigungsminister Yaşar Güler, Geheimdienstchef Ibrahim Kalın, Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun sowie dem außenpolitischen Chefberater Akif Çağatay Kılıç. Emine Erdoğan nahm ebenfalls am Abendessen im Königspalast teil.

Während des Gipfels wird Erdoğan voraussichtlich bilaterale Gespräche mit mehreren Staats- und Regierungschefs führen. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen strategische Risiken und sicherheitspolitische Herausforderungen für den euro-atlantischen Raum. Der NATO-Gipfel endet am Mittwoch.