Der türkische Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy hat an der Veranstaltung „Meet your Agent – Back to Travel 2022“ teilgenommen. Die internationale Tagung der Tourismus-Branche fand am Freitag in Bingen am Rhein statt. Als Ehrengast hielt der Minister zunächst eine Rede und kam danach mit Gästen und Tourismusexperten zusammen.

Anwesend waren unter anderem der Chef der Reisebüro-Kooperation RTK, Thomas Bösl sowie der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig. Aus der Türkei reiste außerdem der Corendon-Airlines-CEO Yıldıray Karaer an.