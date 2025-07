Israel hat Türkiye für seine Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus gedankt. Das teilte die türkische Kommunikationsdirektion am Sonntag mit. Der israelische Präsident Isaac Herzog hat demnach in einem Telefongespräch mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Dank persönlich zum Ausdruck gebracht. Die beiden Präsidenten haben laut der Erklärung auch über die türkisch-israelischen Beziehungen und regionale Themen gesprochen.

Die beiden Staatsoberhäupter „einigten sich auf die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität sowie des Dialogs in den Beziehungen beider Länder und in regionalen Angelegenheiten, einschließlich der Sicherheit und des Kampfes gegen den Terrorismus“, teilte das Direktorat in der Erklärung mit.

Das Gespräch erfolgte vor dem Hintergrund von Reisewarnungen und Entwarnungen beider Länder wegen potenzieller Bedrohungen für Israelis in Türkiye, insbesondere in Istanbul. Bereits am 13. Juni hatte Israel seine Bürger aufgefordert, Istanbul zu meiden oder zu verlassen. Damit verschärfte die israelische Regierung eine Reisewarnung vom 30. Mai, wonach der Iran versuche, Israelis in Türkiye zu töten oder zu entführen.

Außenminister Yair Lapid, der am Donnerstag zu Besuch in Türkiye sein wird, hatte gesagt, dass eine „enorme Anstrengung“ israelischer Sicherheitskräfte „in den letzten Wochen israelische Leben gerettet“ habe. Dabei dankte er der türkischen Regierung für ihren Beitrag. Türkiye wies die israelische Warnung jedoch zurück und betonte, das Land sei ein sicheres Reiseziel für alle Besucher.