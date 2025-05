Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat angesichts der fragilen Weltlage vor einem Verlust der Grundwerte der NATO gewarnt. „Die Grundwerte des Friedens und der Stabilität, die unser Bündnis verteidigt, sind an Orten wie die Ukraine und der Gazastreifen in noch nie dagewesener Weise bedroht“, sagte Fidan am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede zum NATO-Außenministertreffen in Antalya.

Fidan bezeichnete die NATO als das „erfolgreichste Bündnis in der Geschichte der Menschheit“, dessen Macht nicht nur aus der militärischen Verantwortung heraus resultiere. Die NATO sei eine Gemeinschaft der gemeinsamen Werte, Grundsätze und Ideen, so Fidan weiter.

Der türkische Chefdiplomat erklärte, das Treffen in Antalya beinhalte intensive Gespräche und Vorbereitungen für den geplanten NATO-Gipfel in Den Haag im Juni.

Herausforderungen für die NATO

Es sei wichtig, trotz aller Unterschiede geeint zu sein, fügte Fidan hinzu. Die NATO-Länder sollten sich auf „effektive, faire und integrative Weise“ unterstützen, forderte er.

„Dazu gehören eine faire transatlantische Lastenteilung innerhalb unseres Bündnisses, eine grenzenlose Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie unter den Verbündeten und Investitionen in unsere künftige kollektive Verteidigung durch Innovation“, betonte Fidan. Dies erfordere harte und mutige Entscheidungen.