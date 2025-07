Das unbemannte Kampfflugzeug (UCAV) Akıncı hat zum dritten Mal den bereits bestehenden Höhenrekord gebrochen, wie „Daily Sabah“ berichtete. Das mit zwei 750-PS-Triebwerken ausgestattete Modell Bayraktar Akıncı B sei in einer Höhe von 13.716 Metern (45.118 Fuß) geflogen, teilte der türkische Entwickler militärischer Drohnen, die Firma Baykar, in einer Erklärung über Twitter mit.

Laut Baykars Erklärung brach Bayraktar Akıncı B, das am 21. Juni zu Ausdauer-, Höhen- und Hochgeschwindigkeitstests in Anwesenheit von Delegationen des Präsidiums der Verteidigungsindustrie (SSB) und des Luftwaffenkommandos abhob, den Rekord für die höchste mit einem nationalen Fluggerät in Türkiye erreichte Höhe.

In über 20 Stunden Flugzeit mehr als 6400 Kilometer zurückgelegtBayraktar Akıncı B kehrte im Rahmen der Tests nach 20 Stunden und 23 Minuten Flugzeit zum Akıncı Flight Training and Testcenter in Çorlu in der nordwesttürkischen Provinz Tekirdağ zurück.

Akıncı B schloss die Testaktivitäten erfolgreich ab, nachdem es während des Fluges, bei dem auch Hochgeschwindigkeitsversuche durchgeführt wurden, insgesamt 6406 Kilometer zurückgelegt hatte.

Das Modell Bayraktar Akıncı A, das mit zwei Triebwerkskonfigurationen von 450 PS arbeitet, hatte zuvor den Rekord gebrochen, indem es im Rahmen des im Juli 2021 durchgeführten Tests eine Höhe von 38.039 Fuß erreicht hatte. Das Modell Bayraktar Akıncı B erreichte daraufhin im März 2022 eine Höhe von 40.170 Fuß und steigerte damit seinen eigenen Rekord.

Akıncı gilt als die fortschrittlichste und anspruchsvollste Drohne von Türkiye und hat vor kurzem eine weitere wichtige Etappe im Prozess der Munitionsintegration erfolgreich abgeschlossen. Wie Baykar mitteilte, hat die Drohne einen Schusstest mit der im Inland entwickelten KGK-SIHA-82-Munition absolviert.

Die Bayraktar Akıncı UCAVs, die im August 2021 im Beisein von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan feierlich in das Inventar aufgenommen wurden, werden derzeit von Sicherheitskräften aktiv für operative Aufgaben eingesetzt. Bislang sind sechs Bayraktar Akıncı UCAVs in Dienst gestellt worden.

