Schauspieler Cüneyt Arkın stirbt im Alter von 85 Jahren

Am Dienstag ist der populäre türkische Schauspieler Cüneyt Arkın im Alter von 85 Jahren in Istanbul verstorben. Todesursache war offenbar ein Herzstillstand. Der ursprünglich zum Arzt ausgebildete Arkın wirkte in mehr als 300 Filmen mit.