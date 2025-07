Der Flughafen Antalya hat am Samstag einen neuen Rekord bei den Flugbewegungen aufgestellt. Am ersten Tag des islamischen Opferfestes wurden insgesamt 1034 Flugbewegungen registriert, wie das türkische Verkehrsministerium bekannt gab. Demnach ist dies der höchste Wert nach der Corona-Pandemie.

Nach Beginn des Opferfestes habe das Passagieraufkommen in Antalya deutlich zugenommen, sagte der türkische Verkehrsminister Adil Karaismailoğlu in seiner Erklärung. Laut offizieller Statisik wurden am 9. Juli insgesamt 182.150 Passagiere dort abgefertigt. In Türkiye startete zum Opferfest zugleich eine neuntägige Feiertagsperiode

Die Kapazität des Flughafens Antalya stoße mittlerweile an ihre Grenzen, sagte Karaismailoğlu. Um den steigenden Passagierandrang zu bewältigen, sei es unerlässlich, neue Projekte zur Erneuerung der Infrastruktur von Flughäfen in Tourismuszentren zu entwickeln.