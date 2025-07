Am Samstag ist eine Rekordzahl an Urlaubern über den Grenzübergang Kapıkule in Türkiye angekommen. Mit 35.887 Einreisenden wurde ein Allzeithoch erzielt, wie das Gouverneursamt der Provinz Edirne am Sonntag mitteilte. Demnach begünstigen reibungslose Prozesse am Grenzübergang eine schnelle Einreise in das beliebte Urlaubsziel.

Derzeit zeigen Türkischstämmige aus Europa großes Interesse an einem Aufenthalt in Türkiye. Seit dem Beginn der Urlaubssaison Ende Juni sind mehr als 630.000 Türkischstämmige innerhalb von nur drei Wochen mit dem Auto in das Land eingereist, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Samstag berichtete. Damit sei das Interesse der Urlauber sogar größer als vor der Corona-Pandemie. 2019 waren demnach insgesamt etwa 626.000 Personen in der gesamten Urlaubssaison mit dem Auto nach Türkiye gereist.

Urlauber verbringen mehr Zeit in EdirneDennoch fallen die Wartezeiten am Grenzübergang derzeit kürzer als in den letzten Jahren. Mehrere Maßnahmen ermöglichten eine Art „Express-Einreise“ in das Land, erklärte der Gouverneur der Provinz Edirne, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, gegenüber der AA.

Auch die Provinz profitiere von diesem Umstand. „Wir sehen auf den Straßen von Edirne eine große Zahl an türkischstämmigen Urlaubern aus dem Ausland“, so Kırbıyık. „Einer der zentralen Gründe hierfür sind schnellere Einreisen an den Grenzübergängen“. Nach kurzen Wartezeiten an den Grenzübergängen entschieden sich die Urlauber für einen längeren Aufenthalt in Edirne.