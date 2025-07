Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat das Istanbuler Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine als einen wichtigen Schritt bezeichnet, um eine globale Nahrungsmittelkrise abzuwenden. Nun müssten sich alle Parteien an die Bestimmungen des Vertrags halten, sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung „El Mundo“.

Die vorausgegangen Gespräche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit dem UN-Chef António Guterres und anderen Staatschefs hätten das Abkommen erst möglich gemacht. Dieses werde für einen deutlichen Rückgang bei Weizenpreisen sorgen.

„Türkiye wird seinen Einfluss nach wie vor für die Etablierung von Frieden und Stabilität in der Region einsetzen“, sagte der Kommunikationschef. Es sei hervorzuheben, dass mit Türkiye ein NATO-Mitglied diesen „diplomatischen Erfolg“ erzielt habe. Dieser werde daher auch „dem Konto der NATO gutgeschrieben.“

Das Koordinationszentrum in Istanbul für den sicheren Export von ukrainischem Getreide hatte seine Arbeit am Mittwoch aufgenommen. „Die Aufgabe des Zentrums ist es, den sicheren Seetransport von Getreide und ähnlichen Nahrungsmitteln, die aus der Ukraine exportiert werden sollen, zu gewährleisten“, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar bei der Eröffnungszeremonie mit.

