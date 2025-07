An ihrem fünften Todestag gedenkt Türkiye den PKK-Opfern Eren Bülbül und Ferhat Gedik. Seit dem gewaltsamen Tod ihres damals 15-jährigen Sohnes spüre sie täglich seinen Schmerz, teilte Ayşe Bülbül am Mittwoch der Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Der Tod ihres Sohnes sei schwer zu verkraften, sagte Bülbül. Sie lege regelmäßig Blumen an seinem Grab ab und bete für ihren gefallenen Sohn.

Auch die Angehörigen von Gedik gedachten dem jungen Opfer. Die Ehefrau und Kinder des Unteroffiziers kamen an seinem Grab in der türkischen Provinz zusammen.

Bülbül und Gedik wurden am 11. August 2017 bei einem Angriff der Terrororganisation PKK in der türkischen Provinz Trabzon getötet. Die Terroristen verletzten den damals 15-jährigen Bülbül in einer ländlichen Region schwer. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Unteroffizier Gedik wurde bei dem Versuch, Bülbül zu beschützen, von 41 Kugeln tödlich getroffen.