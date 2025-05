Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus in Gaza vollständig zerstört. Es sei angeblich von Hamas-Kadern genutzt worden, so ein Armeesprecher am Freitag als Begründung.



Im Internet kursierende Videos legten nahe, dass das Krankenhaus durch eine kontrollierte Sprengung zerstört wurde, schrieb die Zeitung „Times of Israel“.



Das Gesundheitsministerium in Gaza sprach von einem „abscheulichen Verbrechen“. Es habe sich um das „einzige Krankenhaus zur Behandlung von Krebspatienten im Gazastreifen“ gehandelt.



Das Krankenhaus wurde von einer staatlichen türkischen Organisation erbaut und finanziert. Es liegt im sogenannten Netzarim-Korridor, einem Gebietsstreifen, der den Gazastreifen in der Mitte teilt.Das Krankenhaus war seit mehr als einem Jahr nicht mehr in Betrieb.