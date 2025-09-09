Die Basketballer von Türkiye haben bei der EM in Lettland als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ergin Ataman gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für Türkiye ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Şengün mit 19 Punkten.