SPORT
1 Min. Lesezeit
Türkiye bei Basketball-EM im Halbfinale
Türkiye bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen schwache Polen reicht den Türken eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale.
Türkiye bei Basketball-EM im Halbfinale
Foto: Ints Kalnins/REUTERS
9. September 2025

Die Basketballer von Türkiye haben bei der EM in Lettland als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ergin Ataman gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für Türkiye ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Şengün mit 19 Punkten. 

Empfohlen

Im Halbfinale geht es für die Türken am Freitag entweder gegen Litauen oder Griechenland. Weltmeister Deutschland trifft in seinem Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us