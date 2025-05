Syrien will nach Angaben von Übergangsaußenminister Asaad al-Schaibani bald wieder eine Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara eröffnen. „Wir gehen aus einem der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte hervor und wir reichen der Region die Hand zur Zusammenarbeit“, sagte er nach einem Treffen mit seinen jordanischen und türkischen Amtskollegen in Ankara. Ein näherer Zeitpunkt wurde nicht genannt.

Ankara hatte seine Botschaft nach Jahren der Eiszeit bereits Mitte Dezember, kurz nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad, in der syrischen Hauptstadt Damaskus wiedereröffnet. Türkiye hatte nach Ausbruch des brutalen Bürgerkriegs in Syrien 2012 ihre diplomatischen Beziehungen zu dem Land abgebrochen.

Al-Schaibani betonte, Syrien lehne jegliche Einmischung von außen und Versuche der Spaltung ab. Er rief die internationale Gemeinschaft erneut dazu auf, Sanktionen gegen das Land aufzuheben. Es gebe Abstimmungen zwischen Syrien, Türkiye und der internationalen Gemeinschaft, um diese Angriffe zu beenden.