GENOCIDIO EN GAZA "La lucha palestina es más importante que mi puesto": empleada denuncia complicidad Microsoft-Israel Vaniya Agrawal, ingeniera en Microsoft, denunció apoyo del gigante tecnológico a crímenes de guerra en Gaza y fue despedida. "Cualquier sacrificio que pueda hacer en solidaridad vale la pena", revela.

Ex empleada de Microsoft desafía a la cúpula de la empresa por su apoyo a Israel. Fotos cortesía de No Azure for Apartheid / TRT Español