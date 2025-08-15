TÜRKİYE
Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó en una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los resultados positivos de las conversaciones celebradas en Estambul entre Ucrania y Rusia para avanzar hacia un alto el fuego.
Erdogan, dialogó este jueves con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania. / AA
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dialogó este jueves con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante la llamada, llevada a cabo a petición de Rutte, Erdogan destacó que se han logrado avances significativos en las conversaciones celebradas en los últimos meses en Estambul, dirigidas a alcanzar un alto el fuego duradero entre Rusia y Ucrania. Subrayó la importancia de que este proceso se traduzca en mejoras tangibles para la población civil.

Por su parte, Rutte compartió sus puntos de vista sobre la situación en Ucrania antes de la cumbre de Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Erdogan indicó que Türkiye sigue de cerca esta próxima reunión.

Trump y Putin se reunirán en Alaska el viernes a las 11:30 a.m., hora local. El encuentro será el primero entre un presidente estadounidense en funciones y un presidente ruso desde el inicio de la guerra entre Moscú y Kiev, que está a punto de cumplir tres años y medio.


FUENTE:TRT Español y agencias
