Fidan se reúne con el ministro de Exteriores de Qatar para reforzar alianza y abordar Gaza y Siria
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió en Doha con su homólogo de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para fortalecer la cooperación estratégica y dialogar sobre temas regionales, principalmente Gaza y Siria.
El Ministro de Relaciones Exteriores turco se reúne con el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar en Doha, Qatar. / AA
14 de agosto de 2025

Türkiye y Qatar continúan reforzando su alianza estratégica. Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llegó a Doha para una visita de dos días centrada en ampliar la cooperación bilateral.

A su llegada a la capital qatarí, Fidan fue recibido por el primer ministro de Qatar y representante de Relaciones Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, según informaron fuentes diplomáticas turcas. Las reuniones buscan consolidar la asociación en todos los ámbitos y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Luego, el jueves, Fidan se reunió con el emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en Doha, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre el encuentro.

El viaje también tiene como objetivo preparar la 11ª reunión del Comité Estratégico Supremo, prevista para este año en Doha, la cual estará encabezada por el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el emir qatarí, jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Además, Fidan tratará con las autoridades qataríes diversos temas regionales, con especial atención a la situación en Gaza y Siria.

FUENTE:TRT Español y agencias
