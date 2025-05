Il servizio iconico di chat e telefonate via internet Skype, di proprietà di Microsoft, verrà chiuso lunedì dopo circa 22 anni di attività.

Skype è stato sviluppato da un gruppo di ingegneri ed è stato acquistato da Microsoft nel 2011. Il 28 febbraio di quest’anno, Microsoft ha annunciato che Skype era giunto alla fine del suo ciclo di vita.

"Nell’ambito di maggio 2025, Skype non sarà più disponibile", si legge nel comunicato.

Microsoft ha consigliato agli utenti di accedere a Microsoft Teams Free utilizzando i propri account Skype, in modo da poter recuperare tutte le chat e i contatti. Nel comunicato è stato precisato che, con Teams, gli utenti potranno continuare a utilizzare le funzioni principali come chiamate singole, chiamate di gruppo, messaggistica e condivisione di file, così come facevano su Skype.

In un altro comunicato è stato aggiunto: "A partire dal 5 maggio 2025, il tastierino Skype, il portale web di Skype e l’accesso tramite Teams resteranno disponibili solo per gli utenti a pagamento."