Un dipinto del pittore ottomano del XIX secolo Osman Hamdi Bey, recentemente riscoperto, è stato venduto per 1 milione di sterline (1,3 milioni di dollari) durante un'asta a Londra, attirando grande interesse da parte di collezionisti e istituzioni.

Il dipinto, intitolato Preparing Coffee e realizzato nel 1881, è riemerso dopo più di un secolo trascorso in collezioni private europee. Fino a poco tempo fa, era conosciuto solo attraverso una fotografia in bianco e nero scattata nello stesso anno dai rinomati fotografi Jean Pascal Sebah e Policarpe Joaillier.

La vendita ha reso l'opera il lotto più prezioso di un'asta che ha visto la rapida vendita di 50 opere d'arte. È stata acquistata da un acquirente anonimo tramite un'offerta telefonica martedì.

Il dipinto fu inizialmente acquistato intorno al 1910 dal principe Sadiq Yadigarov, un collezionista d'arte originario della Georgia. Successivamente passò a suo figlio Archil e, intorno al 1930, a un collezionista privato di Vienna, legato ad Archil per matrimonio, dove rimase per discendenza fino al 2008.

Arte orientalista

Da allora, è stato conservato in un'altra collezione privata austriaca fino alla sua recente riemersione. Ambientato in un interno riccamente decorato con piastrelle e colonne — forse un immaginario complesso di harem nel Palazzo Topkapi di Istanbul — il dipinto raffigura due giovani donne intente a preparare un caffè rituale.

L'ambientazione è fittizia ma realizzata con un'attenzione ai dettagli straordinaria, offrendo un'impressione "lussuosa e simile a un gioiello", come descritto nel catalogo di Sotheby’s.

Nato in una famiglia d'élite ottomana, Hamdi Bey fu inviato a Parigi nei primi anni 1860 per studiare legge, ma trovò invece la sua vocazione nella pittura e nell'archeologia.

Adottando tecniche artistiche occidentali per rappresentare soggetti orientali, Hamdi Bey non solo rispose al crescente mercato dell'arte orientalista del XIX secolo, ma utilizzò anche la sua profonda conoscenza della cultura musulmana per creare rappresentazioni sfumate e rispettose della vita ottomana.