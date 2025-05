Mentre l'Eurovision 2025 si prepara alla grande finale del 17 maggio a Basilea, in Svizzera, il più grande concorso musicale televisivo al mondo è nuovamente sotto accusa — non per le sue performance, ma per le sue implicazioni politiche.

L'edizione di quest'anno, la 69ª, si svolge in un contesto di crescenti critiche globali nei confronti della decisione dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) di consentire la partecipazione di Israele, nonostante i crimini di guerra documentati a Gaza, l'occupazione in corso e le richieste di responsabilità da parte della comunità internazionale.

Al centro delle polemiche vi è la neutralità selettiva dell'EBU.

Nel 2022, la Russia è stata rapidamente esclusa dalla competizione a seguito della sua campagna militare in Ucraina. Tuttavia, nonostante il massacro continuo a Gaza da parte di Israele, che ha causato decine di migliaia di morti, e le accuse di genocidio mosse da parte del Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia, l'EBU insiste sul fatto che l'Eurovision non sia “un evento politico.”

Per molti artisti e spettatori, però, questa posizione non è più sostenibile.

‘Nessun applauso per il genocidio’

Le proteste hanno già segnato la cerimonia di apertura di quest'anno, tenutasi l'11 maggio. Mentre il concorrente israeliano Yuval Raphael sfilava sul tappeto turchese a Basilea, i manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Nessun applauso per il genocidio” e “Cantare mentre Gaza brucia.”

Tra il consueto entusiasmo del pubblico si sono sentiti anche fischi.

Il commentatore dell'Eurovision, Dean Vuletic, ha dichiarato che ci sono state proteste pacifiche a favore della Palestina, inclusa quella durante la cerimonia di apertura.

“Tuttavia, queste proteste sono state pacifiche e l'evento è proseguito come previsto, quindi la situazione a Basilea non è stata affatto intensa come lo era l'anno scorso a Malmö,” ha dichiarato Vuletic a TRT World.



Quest'anno l'Eurovision ha visto anche un evento senza precedenti nella sua storia: più di 70 ex concorrenti — tra cui i vincitori Charlie McGettigan e Salvador Sobral, la pop star francese La Zarra e l'artista ebreo britannico Mae Muller — hanno firmato una lettera aperta chiedendo la squalifica di Israele.

“KAN è complice del genocidio di Israele contro i palestinesi a Gaza e del regime di occupazione militare e razzista che dura da decenni contro l'intero popolo palestinese,” si legge nella lettera.

Definendo l'edizione 2024 “la più politicizzata, caotica e spiacevole nella storia della competizione,” i firmatari hanno accusato l'EBU di complicità nel “genocidio di Israele.” Hanno inoltre affermato che l'organizzazione sta “normalizzando e sbiancando” i crimini di guerra di Israele.

“Crediamo nel potere unificante della musica, ed è per questo che rifiutiamo che venga usata come strumento per sbiancare un genocidio,” afferma la lettera. “L'anno scorso siamo rimasti sconvolti dal fatto che l'EBU abbia permesso a Israele di partecipare mentre continuava il suo genocidio a Gaza, trasmesso in diretta per il mondo intero. Il risultato è stato disastroso… Il silenzio non è un'opzione.”

La lettera paragona l'inclusione di Israele all'esclusione della Russia nel 2022, evidenziando quello che considerano un doppio standard: “L'EBU ha già dimostrato di essere in grado di prendere provvedimenti... Non accettiamo questo doppio standard nei confronti di Israele.”

Sebbene sia improbabile che la lettera influenzi lo spettacolo di quest'anno, con Israele ancora in programma per esibirsi, il suo messaggio ha risuonato in tutta Europa.

Sionismo dietro il balcone

Il concorrente israeliano Raphael si esibirà nella seconda semifinale il 15 maggio ed è considerato un candidato potenziale per avanzare alla finale. Tuttavia, la sua presenza e la scenografia sono fondati sul sionismo.

Dopo settimane di segretezza, Israele ha svelato i dettagli della sua esibizione: Raphael salirà sul palco da sola, vestita di nero, accanto a un lampadario scalabile e a un balcone — quest'ultimo descritto dall'emittente israeliana KAN come un riferimento simbolico al padre fondatore del sionismo, Theodor Herzl, che osservava da un balcone a Basilea durante il Quinto Congresso Sionista nel 1901.

Mentre si intensificano le richieste di boicottaggio e le proteste esplodono in Svizzera e oltre, una domanda rimane senza risposta: può un concorso musicale fondato su unità, pace e inclusione permettersi di ignorare le realtà che si svolgono sulla scena mondiale?

O, come recitava un cartello di un manifestante a Basilea: “Non si può cantare mentre Gaza brucia.”