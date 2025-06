Con l'aumento delle temperature nella regione, l'Arabia Saudita ha attivato il sistema di raffreddamento più grande al mondo nella Grande Moschea della Mecca e nella Moschea del Profeta a Medina per facilitare il pellegrinaggio dell'Hajj a oltre un milione di fedeli, che inizieranno il loro viaggio mercoledì.

Le temperature previste supereranno i 40° C

Secondo il Saudi Gazette, questo sistema unico nel suo genere ha una capacità totale di raffreddamento di 155.000 tonnellate.

L'infrastruttura di condizionamento della Grande Moschea, che ospita la Kaaba, si basa su due stazioni principali: la Stazione Al-Shamiya, con una capacità di 120.000 tonnellate, e la Stazione Ajyad, con una capacità di 35.000 tonnellate, come spiegato dal quotidiano saudita.

Entrambe le stazioni coprono l'intero complesso, incluse tutte le aree di espansione e alcune delle parti più antiche della moschea risalenti al XVI secolo, garantendo ai pellegrini temperature moderate e confortevoli che variano tra i 22° e i 24° Celsius.

Per mantenere una qualità dell'aria ottimale, il sistema integra tecnologie avanzate di purificazione in grado di rimuovere il 95% delle impurità presenti nell'aria. Questo garantisce un ambiente pulito e sicuro per i pellegrini, specialmente durante il caldo estivo.

Tutti i lavori di manutenzione, inclusa la sostituzione dei componenti principali, la messa in sicurezza dei cantieri e la gestione efficiente delle risorse per far fronte alla maggiore domanda durante l'Hajj, saranno gestiti dall'Autorità del Haram.

Sono state applicate severe sanzioni contro i visitatori non autorizzati alla Mecca per prevenire il sovraffollamento. Lo scorso anno, le autorità saudite hanno riportato la morte di 1.300 pellegrini dell'Hajj a causa delle temperature che hanno raggiunto i 50° Celsius. Molti di loro non erano registrati e non avevano accesso a tende o autobus climatizzati.

Secondo The National, l'Agenzia di Stampa Saudita ha dichiarato che "questi sforzi fanno parte di una visione globale volta a migliorare l'esperienza dei pellegrini e a fornire i più alti livelli di comfort e tranquillità durante l'esecuzione dei rituali, specialmente considerando le potenziali condizioni climatiche difficili."

Le autorità saudite hanno inoltre chiesto ai pellegrini di rimanere nelle loro tende per diverse ore durante il momento di punta del pellegrinaggio di questa settimana, citando le alte temperature.

Secondo un rapporto dei media sauditi, il Ministro dell'Hajj Tawfiq al-Rabiah ha richiesto ai pellegrini di non lasciare le loro tende tra le 10:00 e le 16:00 di giovedì.

Il "Giorno di Arafat" segna tradizionalmente il momento culminante dell'Hajj, quando i pellegrini scalano il Monte Arafat nei pressi della Mecca. Qui, i pellegrini si radunano sulla collina alta 70 metri e sulla pianura circostante per ore di preghiera e recitazione del Corano, rimanendo fino alla sera.

Sul Monte Arafat c'è poca o nessuna ombra, lasciando i pellegrini direttamente esposti al sole cocente del deserto per ore.

"Avvertiamo contro la scalata di montagne o luoghi elevati nel Giorno di Arafat, poiché ciò causa un'estrema fatica fisica e aumenta il rischio di colpi di calore," ha dichiarato il Ministero della Salute in un comunicato separato pubblicato dai media sauditi.

Le temperature quest'anno sono previste superare i 40° Celsius, mentre uno dei più grandi raduni religiosi annuali al mondo, che riunisce devoti da tutto il globo, prende il via mercoledì.

Le autorità hanno intensificato le misure di mitigazione del calore sperando di evitare una ripetizione dell'Hajj dello scorso anno, che ha visto la morte di 1.301 pellegrini a causa delle temperature che hanno raggiunto i 51,8° Celsius (125,2 Fahrenheit).

Quest'anno, le autorità hanno mobilitato più di 40 agenzie governative e 250.000 funzionari, raddoppiando gli sforzi contro le malattie legate al calore dopo l'ondata di calore letale del 2024.

Le aree ombreggiate sono state ampliate di 50.000 metri quadrati (12 acri), migliaia di medici saranno pronti a intervenire e oltre 400 unità di raffreddamento saranno dispiegate, ha dichiarato il Ministro dell'Hajj all'AFP la scorsa settimana.

A partire da domenica, oltre 1,4 milioni di pellegrini erano già arrivati in Arabia Saudita per il pellegrinaggio, hanno riferito le autorità.