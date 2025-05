Il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro al 78° Festival di Cannes per il suo undicesimo lungometraggio, It Was Just An Accident.

Nel suo discorso di sabato, Panahi ha fatto appello all'unità e alla libertà per tutti gli iraniani, indipendentemente dalle loro differenze.

Il film rappresenta il primo lavoro ufficiale di Panahi dopo un divieto di 15 anni di realizzare film e anni di prigionia in Iran.

Selezionato tra 22 opere in competizione al festival di quest'anno, il film uscirà in Francia il 10 settembre.

Con questo premio, Panahi ottiene il raro onore di vincere il massimo riconoscimento in tutti e tre i principali festival cinematografici europei, dopo aver ricevuto l'Orso d'Oro a Berlino per Taxi nel 2015 e il Leone d'Oro a Venezia per The Circle nel 2000.

Altri premi

Il regista norvegese Joachim Trier ha ricevuto il Grand Prix, ovvero il secondo premio, per Valeur Sentimentale.

Il Premio della Giuria, o terzo premio, è stato condiviso tra il regista spagnolo Olivier Laxe per Sirat e la regista tedesca Mascha Schilinski per Sound of Falling.

Il Premio per il Miglior Cortometraggio è stato assegnato al regista palestinese Tawfeek Barhom per I'm Glad You're Dead Now.

Il Premio per il Miglior Regista è andato al brasiliano Kleber Mendonça Filho per il suo film The Secret Agent.

Il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato al regista cinese Bi Gan per il suo film Resurrection.

Il Premio per la Miglior Sceneggiatura è andato a Luc e Jean-Pierre Dardenne, autori della sceneggiatura di The Young Mother’s Home.

Il brasiliano Wagner Moura, protagonista di The Secret Agent, è stato nominato Miglior Attore, mentre l'attrice francese Nadia Melliti, protagonista di The Little Sister, è stata nominata Miglior Attrice.

Il Premio Camera d'Or è stato assegnato al regista iracheno Hasan Hadi per il film The President's Cake.