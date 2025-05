Il noto regista Nadav Lapid ha dichiarato che il suo nuovo film "Yes", incentrato su un musicista incaricato di riscrivere l'inno nazionale israeliano, è una risposta alla "cecità" del suo Paese di fronte alla sofferenza nella Gaza assediata, dove Israele ha condotto un genocidio dall'ottobre 2023.

Lapid ha già analizzato i problemi del suo Paese in "Synonyms", vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino nel 2019, e in "Ahed's Knee" (2021).

In "Yes", il regista descrive una società sepolta sotto il proprio "lato oscuro" dopo che Hamas ha attaccato siti militari e insediamenti in Israele il 7 ottobre 2023.

"La cecità in Israele è purtroppo una malattia abbastanza collettiva", ha dichiarato il regista cinquantenne all'agenzia di stampa AFP durante il Festival di Cannes, dove "Yes" è stato presentato in anteprima giovedì.

Nel corso di quasi due ore e mezza, il film segue un musicista di nome Y, incaricato dalle autorità di riscrivere l'inno nazionale israeliano trasformandolo in un pezzo di propaganda che invoca l'eradicazione dei palestinesi.

"La grande fantasia israeliana... di svegliarsi un giorno e scoprire che i palestinesi sono scomparsi è diventata un programma politico", ha affermato Lapid.

Ha aggiunto che "pochissime persone si stanno alzando per dire che ciò che sta accadendo a Gaza è insopportabile" e che esiste "una sorta di consenso sulla superiorità delle vite israeliane rispetto a quelle palestinesi".

Lettera aperta contro il genocidio

In una scena, Y e sua moglie (Shai Goldman) continuano a nutrire il loro bambino mentre guardano distrattamente i loro telefoni, che mostrano notifiche di nuovi attacchi aerei mortali su Gaza.

In un'altra scena, una piccola folla si raduna su un tetto per ballare gioiosamente al suono dei jet da combattimento sopra di loro.

Alla vigilia del Festival di Cannes, Lapid è stato tra le oltre 380 figure del cinema, inclusi importanti attori di Hollywood, a firmare una lettera aperta che condanna il silenzio dell'industria cinematografica su quello che ha definito "genocidio" a Gaza.

Lapid ha affermato di aver dovuto superare numerosi ostacoli prima di iniziare il film, realizzato in "modalità guerriglia" mentre la guerra israeliana a Gaza era in corso. Tecnici e attori si sono ritirati, e alcuni finanziatori hanno scelto di non partecipare.

"Mi è stato detto che non si fanno più film politici su questi argomenti. Non vogliono più film a favore o contro" la guerra, ha detto il regista.

"Yes" si riferisce anche all'unica risposta che gli artisti possono dare in Israele quando viene chiesto loro del loro sostegno alla guerra, secondo l'attore protagonista Ariel Bronz.

La società ha bisogno di uno shock

"Il nostro primo dovere come artisti è non andare dove soffia il vento", ha detto Bronz. "Dobbiamo pagare un prezzo personale, ed è una vera lotta sopravvivere in questa posizione in cui sei totalmente isolato nel tuo stesso Paese", ha detto all'AFP.

Produttori francesi hanno sostenuto il film, e c'è stato anche il supporto di un fondo pubblico indipendente israeliano nonostante il tono critico.

"Yes" uscirà nei cinema europei a settembre, ma finora nessun distributore israeliano ha accettato di proiettarlo.

"Se non avessi dentro di me l'ambizione, la speranza, l'orgoglio e la fantasia di scuotere le cose, non l'avrei fatto", ha aggiunto Lapid. "Penso che la società abbia bisogno di uno shock, e spero che questo film possa esserlo."

L'esercito israeliano ha perseguito un genocidio contro Gaza dall'ottobre 2023, uccidendo quasi 64.000 palestinesi, la maggior parte donne e bambini, respingendo le richieste internazionali di un cessate il fuoco. Tra i morti si contano circa 11.000 palestinesi temuti sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto lo scorso novembre per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra sull'enclave.