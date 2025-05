La Türkiye, affrontando le restrizioni dei suoi alleati, ha sviluppato tecnologie nazionali e ora è un leader globale nel settore dei droni da combattimento.

Il mercato globale dei veicoli aerei senza pilota (UAV) militari sta subendo un cambiamento radicale. Secondo un rapporto recentemente pubblicato dal Center for a New American Security (CNAS) con sede negli Stati Uniti, la Türkiye è diventata il paese con la maggiore quota di mercato nella fornitura di droni armati e veicoli aerei senza pilota (UAV) a livello mondiale.

Questa ascesa ha inaugurato una nuova era nella diffusione globale degli UAV, superando vecchi leader come gli Stati Uniti e Israele.

Secondo il rapporto del CNAS pubblicato all'inizio di questo mese, dal 2018, Türkiye, Cina e Stati Uniti hanno venduto complessivamente 69 droni armati a 40 paesi diversi.

Di queste vendite, il 65% è stato realizzato dalla Türkiye, la Cina ha ottenuto una quota del 26%, mentre la quota degli Stati Uniti è stata solo dell'8%.

Le ragioni dietro la leadership turca

Secondo gli esperti, il successo della Türkiye nel mercato dei droni armati è dovuto all'importanza che Ankara attribuisce all'industria della difesa nazionale.

“Il successo della Türkiye nello sviluppo di droni avanzati è il risultato diretto degli sforzi del settore della difesa per superare gli ostacoli all'accesso alle tecnologie straniere, soprattutto in periodi critici in cui alleati tradizionali come gli Stati Uniti e Israele hanno limitato il trasferimento di tecnologie o rifiutato le vendite,” afferma il professore associato Dr. Murat Aslan, docente di Scienze Politiche presso l'Università Hasan Kalyoncu.

Aslan afferma che, quando i droni sono emersi per la prima volta, erano sistemi semplici utilizzati principalmente per compiti di ricognizione, sorveglianza e in missioni di supporto.

“Tuttavia, con il tempo, i droni si sono trasformati in piattaforme sofisticate capaci di trasportare vari carichi, e questo ha notevolmente ampliato il loro ruolo nei conflitti moderni,” aggiunge.

Il ruolo dell'industria della difesa

La leadership della Türkiye nel mercato globale degli UAV si basa sul successo di aziende del settore della difesa come Baykar, Roketsan e Aselsan.

L'UAV Bayraktar TB2 di Baykar, utilizzato durante la guerra del Karabakh tra Azerbaigian e Armenia, è diventato un prodotto simbolo del successo del Paese nella tecnologia UAV.

Oltre al Bayraktar TB2, l'Akinci UAV, sviluppato da Baykar, è un veicolo più avanzato ad alta quota che rafforza ulteriormente lo status della Türkiye come produttore di UAV a tecnologia avanzata.

Un viaggio difficile

L'ascesa della Türkiye non è stata facile. All'inizio, il Paese ha incontrato difficoltà nell'approvvigionamento dei componenti e ha deciso di produrre i propri sistemi.

Aslan sottolinea che la Türkiye ha incontrato ostacoli significativi nel suo processo di sviluppo degli UAV, dice che:

“Negli anni '90, quando la Türkiye voleva acquistare l'UAV Heron di produzione israeliana, c'erano delle limitazioni operative. Ad esempio, i sistemi dovevano essere gestiti da personale israeliano e non da operatori turchi”, ha detto Aslan.

Questa dipendenza e i ritardi nel ricevere informazioni in tempo reale dagli UAV stranieri hanno spinto la Türkiye a lanciare un proprio programma di produzione di UAV.

Anche attori chiave del settore della difesa, come Roketsan e Aselsan, hanno contribuito all'ascesa della Türkiye. Roketsan è specializzata in sistemi missilistici e nell'integrazione di armi per UAV, mentre Aselsan sta lavorando su sistemi avanzati di avionica, comunicazione e guerra elettronica che migliorano le capacità degli UAV.

Nel 2022, sei Paesi sono entrati per la prima volta nel mercato degli UAV e tutti hanno scelto il Bayraktar TB2 di Baykar. Questo ha consolidato la posizione dominante della Türkiye nel mercato globale.

Raggiungere i risultati con le proprie forze

Un passo importante nella produzione di UAV in Türkiye è stato lo sviluppo di capacità tecniche e produttive nazionali.

Per superare i problemi di approvvigionamento, la Türkiye ha diversificato o iniziato a produrre componenti a livello locale, ha detto Aslan.

“Nonostante l'embargo su componenti chiave, la Türkiye è riuscita a creare un effetto moltiplicatore nella produzione. In particolare, ha acquisito grande slancio dopo aver capito che la dipendenza da sistemi stranieri non può garantire la sicurezza nazionale”, afferma.

Lo sviluppo di UAV con design e capacità uniche, come l'ANKA, ha rappresentato una svolta fondamentale per l'industria della difesa turca.

Lasciandosi alle spalle la Cina nel 2021, le esportazioni di UAV della Türkiye sono aumentate drasticamente. Baykar ha esportato l'83% della sua produzione dall'inizio degli anni 2000, con esportazioni per 1,8 miliardi di dollari nel 2022.

Il rapporto del CNAS sottolinea che il dominio degli Stati Uniti e di Israele sul mercato degli UAV è “finito da un pezzo” e che le alternative più economiche provenienti da Türkiye, Cina e Iran stanno prendendo il sopravvento.

Questa tendenza ha aumentato in modo significativo il trasferimento di UAV armati su scala globale, ponendo la Türkiye in prima linea.

L'emergere della Türkiye come produttore leader di UAV militari, guidato da aziende come Baykar, Roketsan e Aselsan, è un riflesso dei più ampi cambiamenti nell'equilibrio globale del potere militare. UAV economici e tecnologicamente avanzati come il Bayraktar TB2 e l'Akinci stanno ridisegnando la guerra moderna e rendono la Türkiye un attore centrale in questo settore critico della difesa.

Aslan dell'Università Hasan Kalyoncu sottolinea che produrre un drone armato non riguarda solo il veivolo, ma anche le munizioni e i sistemi di controllo utilizzati su di esso sono altrettanto importanti.

“Roketsan ha svolto un ruolo importante sviluppando munizioni avanzate. Aselsan ha fornito il supporto elettrico-elettronico e Havelsan ha sviluppato il software necessario.

“Queste aziende pubbliche della difesa hanno svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo di modelli di UAV. Tuttavia, senza la produzione nazionale di munizioni, la Türkiye sarebbe ancora dipendente dai fornitori stranieri”.