Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto una conversazione telefonica per discutere gli sforzi diplomatici in corso per porre fine alla guerra in Ucraina, oltre agli sviluppi recenti in Siria e Gaza, secondo fonti diplomatiche.

La conversazione di martedì è avvenuta un giorno dopo che la Türkiye ha ospitato un secondo round di colloqui di pace tra le delegazioni russe e ucraine a Istanbul.

Russia e Ucraina hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri concentrato sui più vulnerabili, giovani e feriti gravi, e si sono impegnate a restituire i resti di 6.000 soldati caduti da ciascuna parte.

Dialogo regionale più ampio

Oltre alla questione ucraina, Fidan e Rubio hanno scambiato opinioni sulla crisi umanitaria sempre più grave a Gaza e sull'instabilità persistente in Siria.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma fonti turche hanno descritto il dialogo come "costruttivo" e "in corso".

Il vertice di lunedì ha segnato il secondo tentativo di mediazione a Istanbul, dopo i colloqui iniziali del 16 maggio. Sebbene un cessate il fuoco rimanga ancora sfuggente, gli osservatori considerano lo scambio di prigionieri e il rimpatrio dei caduti di guerra come un piccolo ma significativo passo verso l'allentamento delle ostilità.

La Türkiye si è posizionata come mediatrice nel conflitto, mantenendo legami diplomatici sia con Kiev che con Mosca. Gli Stati Uniti, pur sostenendo militarmente e diplomaticamente l'Ucraina, continuano a sostenere gli sforzi umanitari e di dialogo.