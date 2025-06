Numan Kurtulmuş, deputato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Partito AK) per Istanbul, è stato rieletto Presidente della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM) dopo aver ottenuto 329 voti al terzo turno di votazione parlamentare.

Un totale di 529 parlamentari ha partecipato al turno finale di martedì. Kurtulmuş ha ricevuto 329 voti, superando la maggioranza assoluta richiesta di 301 voti.

Il suo principale rivale, Ugur Bayraktutan, deputato del Partito Repubblicano del Popolo (CHP) per Artvin, ha ottenuto 118 voti.

Tra gli altri candidati figuravano Osman Cengiz Candar, deputato del Partito DEM per Diyarbakır, con 18 voti; Mustafa Cihan Pacaci, deputato del Partito İYİ per Istanbul, con 26 voti; e Mehmet Karaman, deputato del Partito Nuovo Percorso per Samsun, anch'egli con 26 voti. Una scheda è stata lasciata in bianco e 11 voti sono stati dichiarati non validi.

Questo segna il secondo mandato di Kurtulmuş come Presidente, continuando il suo ruolo di supervisione del lavoro legislativo della TBMM.