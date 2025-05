Uno dei motivi principali per cui l'Impero Ottomano sopravvisse per più di 600 anni fu la considerazione dell'Islam come parte integrante del governo. L'impero, guidato dai turchi, si espanse rapidamente dopo aver assunto il califfato musulmano dalla dinastia abbaside nel 1517, attribuendo grande importanza al consenso degli studiosi su questioni sia sociali che religiose.

Per questo motivo, nel 1759 fu formalizzato il concetto delle “Lezioni di Huzur-i Hümayun”. Queste lezioni, tenute alla presenza del sultano ottomano durante il Ramadan, avevano un carattere partecipativo: gli studiosi musulmani interpretavano vari versetti del Corano e rispondevano alle domande degli studenti e degli altri ascoltatori.

Le lezioni annuali dell'Huzur si svolgevano solitamente nel Palazzo Topkapı di Istanbul, il centro nevralgico dell'Impero Ottomano. Questa tradizione proseguì per 165 anni, fino a scomparire con l'abolizione del Califfato nel 1924.

L'idea di promuovere lezioni su argomenti religiosi sensibili risale alla fondazione stessa dell'Impero Ottomano. I sultani organizzavano incontri con studiosi e leader religiosi per ravvivare la vita scientifica e religiosa, garantendo che lo Stato aderisse ai valori islamici. Per questo motivo, davano grande importanza all’invito nei loro palazzi di noti studiosi religiosi dell’epoca, insieme ai loro studenti, e accoglievano persino alcuni di loro come insegnanti privati.

Mehmed il Conquistatore (Mehmed II), che governò l’impero tra il 1451 e il 1481 con decisive vittorie militari, portò questa tradizione di costruzione del consenso a un nuovo livello. Egli garantì la partecipazione a tali discussioni e pose grande enfasi sulla promozione del pensiero religioso e scientifico nella società ottomana.

Come si svolgevano le lezioni di Huzur?

La prima lezione si teneva tra la preghiera di mezzogiorno e quella del pomeriggio, con la partecipazione di almeno sei studiosi. Erano chiamate “Lezioni di Huzur-i Hümayun” perché si svolgevano alla presenza del sultano. Programmi religiosi e culturali che si protrassero regolarmente per un periodo così lungo nella storia sono piuttosto rari.

Gli studiosi che tenevano le lezioni dell'Huzur erano detti “mukarrir” (colui che spiegava un argomento), mentre quelli che discutevano il contenuto delle lezioni e ponevano domande erano chiamati “muhatap” (interlocutori). Ogni mukarrir aveva cinque interlocutori. Tuttavia, il numero dei docenti, i giorni, gli orari e la durata delle lezioni variavano di volta in volta.

L’intero evento era gestito dallo Sheikh ul-Islam, la massima autorità autorizzata a emettere fatwe. Quindici giorni prima del Ramadan, lo Sheikhulislamate annunciava le sure e i versetti che sarebbero stati interpretati durante l’evento annuale, sui quali venivano poi preparate le domande.

Le lezioni si svolgevano in totale libertà accademica. Il mukarrir leggeva e interpretava un versetto, rispondendo poi alle domande degli interlocutori. Il sultano ascoltava l'intero dibattito, dalle lezioni ai confronti tra studiosi. La maggior parte dei docenti basava le proprie presentazioni sulle opere del giurista, teologo e commentatore coranico persiano del XIII secolo, Qadi Baydawi.

Ciò che rendeva questo evento così importante era l’interpretazione dei versetti coranici alla luce degli hadith (detti del Profeta Muhammad), del fiqh, della storia e del contesto geografico. Nell’Impero Ottomano, questa pratica rappresentava un'attività onesta e intellettualmente rigorosa, capace di sviluppare il pensiero razionale e spirituale.

Era comune che gli studiosi partecipanti alle lezioni di Huzur venissero ricompensati dal sultano con doni. Il luogo degli incontri era stabilito dal sultano stesso. Il mukarrir sedeva alla sua destra, mentre gli interlocutori si disponevano in semicerchio accanto a lui. I nomi degli uomini e delle donne autorizzati ad ascoltare le lezioni in presenza del sultano venivano approvati personalmente da quest'ultimo.

Durante il regno di Abdülhamid II, le conferenze si tenevano nel Palazzo Yıldız due volte a settimana durante il Ramadan, con l’invito anche di alcuni politici e uomini d’affari. Sotto il sultano Vahdeddin e il califfo Abdülmecid Efendi, invece, le conferenze proseguirono presso il Palazzo Dolmabahçe. L’ultima conferenza si svolse nel maggio 1923.

La Biblioteca dell’Università di Istanbul conserva oltre venti manoscritti decorati dei “libri di conferenze di Huzur”, probabilmente provenienti dalla Biblioteca del Palazzo Yıldız.

Oggi, alla presenza del Sultano del Marocco, si organizzano conferenze simili per metodo e contenuto a quelle dell’Huzur ottomano durante il Ramadan. Queste conferenze, pubblicate in arabo e inglese con il nome “Aldurus Alhasania”, accolgono studiosi di religione provenienti da tutti i Paesi islamici, compresa la Türkiye.