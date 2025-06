Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che è previsto un nuovo ciclo di colloqui di pace tra Russia e Ucraina, poiché entrambe le parti riconoscono sempre più la necessità di un dialogo.

In un'intervista a TRT Haber martedì, Fidan ha sottolineato che la guerra, ormai al suo quarto anno, non è solo un conflitto tra due nazioni, ma si è trasformata in un conflitto globale a causa del coinvolgimento internazionale.

Ribadendo la costante opposizione della Türkiye alla guerra, ha evidenziato l'enorme costo umano ed economico, con oltre un milione di persone uccise o ferite e grandi città distrutte.

Fidan ha sottolineato gli sforzi di pace di Ankara, tra cui l'Iniziativa per il Grano del Mar Nero, i colloqui di Istanbul del 2022 e diversi scambi di prigionieri.

Ha ricordato che durante l'amministrazione Trump si era registrato un maggiore slancio verso il cessate il fuoco e ha menzionato le sue visite di alto livello a Mosca e Kiev.

Fidan ha aggiunto che l'incontro del 2 giugno si è svolto in uno spirito positivo, portando a un accordo su un nuovo scambio di prigionieri che coinvolge oltre 1.000 persone.

Gli sforzi della Türkiye per una pace duratura

Documenti che delineano le condizioni per un cessate il fuoco sono stati presentati sia dalla Russia che dall'Ucraina, e le parti hanno scambiato opinioni su un potenziale vertice tra leader, ha detto Fidan, sottolineando che è stato anche concordato di riconvocare un nuovo ciclo di colloqui.

“Date le condizioni attuali e l'ambiente psicologico plasmato dalla guerra, questo è stato il miglior incontro possibile. La chiave è non abbandonare il tavolo e mantenere l'impegno per un cessate il fuoco e la pace. Questo è il nostro consiglio alle parti. Che il tavolo sia in Türkiye o altrove non è importante. Ciò che conta è che queste parti continuino a incontrarsi e a dialogare,” ha affermato.

Fidan ha sottolineato la disponibilità del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan a ospitare un potenziale incontro tra leader, evidenziando che Erdogan è l'unico leader di cui tutte e tre le parti si fidano.

“Si può trovare una sede, ma come leader politico con una posizione globale, testato da anni di dure lotte, noto per onestà, affidabilità e istituzioni professionali, nessun altro leader è qualificato,” ha aggiunto.

Fidan ha anche affermato che un incontro faccia a faccia tra i leader russi e ucraini diventerà inevitabile se si faranno progressi nei futuri colloqui.

Ha detto che gli aiuti statunitensi all'Ucraina sotto l'ex presidente Joe Biden sono in corso ma si prevede che termineranno tra pochi mesi, dopo di che le decisioni del presidente Donald Trump potrebbero alterare le dinamiche del conflitto.

La lotta contro il terrorismo in Siria

Fidan ha anche affrontato il nuovo meccanismo per combattere il gruppo terroristico Daesh che coinvolge Türkiye, Iraq, Siria, Giordania e Libano.

Ha detto che poche settimane fa i ministri degli Esteri giordano e siriano sono stati ospitati ad Ankara, durante i quali è stata presa una decisione fondamentale per attivare una cellula di intelligence e operazioni attraverso delegazioni militari e di intelligence.

“Squadre composte da membri di Giordania, Siria e Türkiye hanno ora attivato la Cellula di Coordinamento Anti-Daesh. Questo è un passo significativo per la sicurezza regionale,” ha aggiunto.

Fidan ha detto che ci sono stati pochi progressi visibili dopo l'accordo di integrazione del 10 marzo tra il governo siriano e il gruppo terroristico PKK/YPG, che opera sotto il nome di SDF in Siria, ma ha osservato che dietro le quinte si stanno verificando sviluppi significativi.

Ha anche detto che il coinvolgimento degli Stati Uniti in Siria, gli sviluppi istituzionali sul terreno e gli sforzi in corso della Türkiye si stanno sempre più allineando.

“Ci stiamo muovendo verso un quadro in cui Damasco, Ankara e Washington possono coordinarsi più strettamente per affrontare efficacemente questa minaccia,” ha aggiunto.