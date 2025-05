La Biblioteca Rami del XVIII secolo, situata in un edificio storico utilizzato in passato come caserma militare, è stata inaugurata nel 2023. Il centro di restauro chiamato “Şifahane”, che opera all'interno della biblioteca, è affiliato alla Türkiye Yazma Eserler Kurumu- Türkiye Manuscripts Institution

Nello Şifahane, chiamato anche “ospedale dei libri”, vengono restaurate preziose opere millenarie scritte in diverse lingue come il turco ottomano, l'arabo, il persiano, l'ebraico e il russo. Inoltre, per il restauro, vengono accettate opere anche da paesi come il Libano.

Il dottor Nil Baydar, responsabile dello Shifaahane, ha dichiarato a TRT World che il processo di restauro è simile a un intervento chirurgico: “La salute del manoscritto è il fattore più importante. Lavoriamo in conformità con gli standard internazionali senza danneggiare i manufatti”.

Oltre a rare copie del Corano risalenti ai primi anni dell'Islam, gli esperti stanno restaurando anche “al-Ilal wa Ma'rifat al-Rijâl”, un'opera di 1069 anni fa sulla scienza degli hadith del famoso studioso di giurisprudenza Ahmad bin Hanbal. L'unica copia conosciuta al mondo di quest'opera si trova nella Biblioteca Süleymaniye.

Processo di restauro dei libri

Gli esperti della Şifâhâne hanno raccontato a TRT World i dettagli del processo utilizzato per salvare ogni pagina e hanno detto che il restauro e la conservazione sono un lavoro minuzioso.

Il processo di restauro inizia con una dettagliata documentazione dei manufatti. Gli esperti esaminano i materiali e le tecniche impiegate nella loro realizzazione. Successivamente, i manufatti vengono ripuliti dai danni causati da umidità, funghi, insetti e invecchiamento naturale.

Dopo aver eliminato polvere, sporco e macchie da ogni pagina, i piccoli strappi vengono riparati con adesivi naturali. La carta giapponese fatta a mano, di spessore adeguato, viene applicata sulle aree danneggiate e pressata. Le pagine restaurate vengono poi assemblate in forma di libro, un processo che a volte può richiedere mesi.

L'esperta Mebrure İpek Yüksel afferma che il restauro inizia con la fase "più importante", ovvero la documentazione, durante la quale si apprendono i materiali e le tecniche utilizzate per la scrittura.

Lo Shifahane è considerato uno dei centri di restauro meglio attrezzati d'Europa. Un team di 80 specialisti, tra cui ingegneri chimici, chimici e biologi, lavora utilizzando le tecnologie più avanzate.

La Dr.ssa Nil Baydar sottolinea che i lavori di restauro professionale in Türkiye sono iniziati nel 2012 e che, con l'avanzare della tecnologia, anche le opportunità in questo settore si sono sviluppate.

Lo Şifahane della Biblioteca di Rami lavora meticolosamente per trasmettere alle future generazioni preziose opere che portano le tracce del passato. Grazie agli sforzi diligenti degli esperti, le conoscenze conservate per secoli riprendono vita.