Еуропа футболының клуб деңгейіндегі ең беделді жарысы саналатын Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде алғашқы ойын Глазгода 0:0 есебімен тең аяқталған болатын. Екінші матч Алматының Орталық стадионында өтіп, негізгі және қосымша уақыт тағы да голсыз аяқталды.
Жеңімпазды анықтаған пенальти сериясында «Қайрат» қарсыласын 3:2 есебімен ұтып, ел тарихында тұңғыш рет Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне жолдама алды.
Ойынның басты қаһарманы – 21 жастағы қақпашы Темірлан Анарбеков. Ол пенальти кезінде үш соққыны қайтарып, командасына тарихи жеңіс сыйлады.
Шотландия Премьер-лигасында 55 мәрте жеңіске жеткен тәжірибелі «Celtic» жанкүйерлері өз командаларының жеңісіне сенімді еді. Алайда Глазгодағы тең нәтижеден кейін Алматыдағы шешуші ойында қазақстандық клуб мықтылығын дәлелдеп, Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне көтерілді.
Бұл жеңіс тек «Қайрат» футбол клубының емес, күллі қазақстандық жанкүйердің мерейін асырды. Қазақ футболының тарихында бұрын-соңды болмаған бұл жетістік ел спортының жаңа белеске көтерілгенін көрсетті. «Қайраттың» бұл табысы Қазақстан футболының халықаралық деңгейдегі мүмкіндіктерін паш еткен маңызды оқиға болып, болашақ буын футболшыларына үлкен шабыт беретіні анық. Бұл жеңіс тек спорттық жетістік ретінде емес, тәуелсіз Қазақстанның беделін көтерген мәдени әрі рухани белес ретінде де есте қалады.