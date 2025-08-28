МӘДЕНИЕТ
2 Мин оқу
Брэд Питт пен Хоакин Феникс Газа туралы фильмнің продюсерлік құрамына енді
Брэд Питт, Хоакин Феникс пен Руни Мара Газа қаласында Израиль шабуылынан қаза тапқан алты жасар Хинд Раджабтың өмірін баяндайтын Каутер Бен Ханияның фильмінің атқарушы продюсерлер құрамына енді.
Брэд Питт пен Хоакин Феникс Газа туралы фильмнің продюсерлік құрамына енді
/ AP
28 Тамыз 2025

Голливудтың танымал жұлдыздары Брэд Питт, Хоакин Феникс, Руни Мара, Джонатан Глейзер және Альфонсо Куарон Каутер Бен Ханияның «Хинд Раджабтың жанайқайы» (The Voice of Hind Rajab) атты фильміне атқарушы продюсер ретінде қатысуда. Бұл құрам 3 қыркүйекте Венеция кинофестивалінде өтетін әлемдік премьерадан бұрын әлімнің назарына ілікті.

Фильм 2024 жылдың қаңтар айында отбасымен бірге Газадан қашпақ болған кезде Израиль әскері оқ жаудырған көлік ішінен Қызыл Жарты ай еріктілеріне қоңырау шалған алты жасар Хиндтің өлім алдындағы өмірін бейнелейді. Кейіннен Хиндтің жансыз денесі табылған болатын. Фильмде құтқарушылар жетуге тырысқан сәттегі Хиндтің шарасыз телефон қоңырауының аудиожазбалары қолданылады.

Израиль сол уақытта аймақта әскер болмағанын айтcа да, «The Washington Post» пен «Sky News»-тің зерттеулері өңірде Израиль танктерінің болғанын дәлелдеді. «Al Jazeera» отбасының көлігінен 335 оқ ізі анықталғанын хабарлады.

Былтыр «Four Daughters» фильмімен «Оскарға» ұсынылған Бен Хания: «Бір балақайдың көмегіне жауап бермейтін әлемді қабылдай алмаймын. Кино – есте сақтау қабілетін дамытып, ұмытшақтықтың алдын алады. Хинд Раджабтың жанайқайы естілсін!», - деді.

Ұсынылған

Фильмнің басты продюсерлері - Надим Шейхруха (Mime/Tanit Films), Одесса Рэй (RaeFilm Studios) және Джеймс Уилсон (JW Films). «The Party Film Sales» фильмнің Еуропада көрсетілуін қамтамасыз етсе, «CAA Media Finance» Солтүстік Америкаға таралуын қолға алды.

Венециядағы премьера Газа соғысы фестивальдің басты тақырыбына айналған кезде өтпек.

82-ші Венеция кинофестивалі осы апта Голливуд жұлдыздарының дәстүрлі қызыл кілем шеруімен ашылды. Газадағы геноцид қызыл кілемнің де, фестивальдің де басты мәселесі болды. Палестинаны қолдаушы белсенділер Лидо аралында жиналып, Израиль қырғынын тоқтатуға шақырды. Кинематографтар мен әртістер палестиналықтардың қасіретіне назар аударды.

 

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us