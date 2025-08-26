Timbalan Speaker Dewan Indonesia Sufmi Dasco Ahmad pada hari Selasa mempertahankan elaun perumahan bulanan 50 juta rupiah Indonesia (kira-kira $3,000) yang kontroversi untuk ahli parlimen Indonesia, dengan menjelaskan bahawa faedah itu hanya dibayar untuk satu tahun.

Kenyataannya itu datang sehari selepas bantahan terhadap dasar itu meningkat menjadi pertempuran ganas di luar kompleks parlimen di Jakarta.

"Ahli parlimen menerima 50 juta rupiah sebulan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Wang itu bertujuan untuk membayar kontrak perumahan sepanjang tempoh lima tahun. Selepas Oktober 2025, elaun itu tidak akan lagi diberikan," kata Dasco kepada media tempatan seperti dilaporkan oleh Jakarta Globe .

Beliau berkata jumlah pembayaran 600 juta rupiah ($36,000) untuk setiap ahli parlimen bertujuan untuk menampung sewa sepanjang tempoh lima tahun mereka, yang tamat pada 2029.

Pengumuman itu menyusuli demonstrasi pada hari Isnin, yang menyaksikan ribuan pelajar, pekerja dan aktivis berkumpul membantah elaun perumahan dan kenaikan gaji parlimen yang lain. Penunjuk perasaan menuduh ahli parlimen tidak memahami rakyat Indonesia biasa yang bergelut dengan kenaikan kos sara hidup.

Pertempuran dengan polis tercetus apabila penunjuk perasaan cuba menembusi penghadang di sekitar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihak berkuasa bertindak balas dengan gas pemedih mata dan meriam air, menahan 312 orang, termasuk 205 kanak-kanak bawah umur, menurut pegawai tempatan.

Beberapa penunjuk perasaan meletupkan bunga api dan membakar motosikal semasa kekacauan, dan rakaman televisyen menunjukkan penunjuk perasaan membawa bendera dari manga Jepun 'One Piece', yang kini menjadi simbol berulang dalam bantahan awam di negara itu.

Melukai rasa keadilan awam