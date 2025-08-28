Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet kerana mencalonkannya untuk Anugerah Keamanan Nobel, dengan menekankan penglibatannya dalam meredakan ketegangan sempadan baru-baru ini antara Kemboja dan Thailand, menurut Thai PBS.

Penghargaan itu disampaikan melalui surat daripada Trump bertarikh 20 Ogos, yang dikongsi oleh Hun Manet di laman Facebook rasminya pada hari Rabu.

Dalam surat itu, Trump menggambarkan pencalonan tersebut sebagai "suatu kehormatan besar" dan memuji pemimpin Kemboja itu.

“Adalah satu kehormatan besar untuk bercakap dengan anda bagi membantu mengakhiri pertikaian dengan Thailand,” tulis Trump. “Saya boleh lihat anda seorang pemimpin kuat yang menghargai nyawa manusia dan mengutamakan keamanan. Saya bangga menjadi sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dahsyat dan menyelamatkan ribuan nyawa.”