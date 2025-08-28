Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet kerana mencalonkannya untuk Anugerah Keamanan Nobel, dengan menekankan penglibatannya dalam meredakan ketegangan sempadan baru-baru ini antara Kemboja dan Thailand, menurut Thai PBS.
Penghargaan itu disampaikan melalui surat daripada Trump bertarikh 20 Ogos, yang dikongsi oleh Hun Manet di laman Facebook rasminya pada hari Rabu.
Dalam surat itu, Trump menggambarkan pencalonan tersebut sebagai "suatu kehormatan besar" dan memuji pemimpin Kemboja itu.
“Adalah satu kehormatan besar untuk bercakap dengan anda bagi membantu mengakhiri pertikaian dengan Thailand,” tulis Trump. “Saya boleh lihat anda seorang pemimpin kuat yang menghargai nyawa manusia dan mengutamakan keamanan. Saya bangga menjadi sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dahsyat dan menyelamatkan ribuan nyawa.”
Pengakuan terbuka dari Rumah Putih ini menandakan kali pertama Washington mengesahkan penglibatan langsung Trump dalam merundingkan gencatan senjata yang menamatkan permusuhan rentas sempadan pada awal bulan ini. Pertempuran tersebut merupakan antara yang paling teruk antara jiran-jiran Asia Tenggara ini dalam beberapa tahun kebelakangan.
Kejayaan diplomatik itu tercapai selepas panggilan telefon yang dimulakan Trump kepada pemimpin kedua-dua negara pada 26 Julai. Ini diikuti dengan perjanjian gencatan senjata yang dirundingkan di Malaysia pada 28 Julai.
Perdana Menteri Hun Manet pernah menyatakan beliau telah mencalonkan Trump pada 7 Ogos, dengan menulis kepada Jawatankuasa Nobel Norway dengan memuji "kepimpinan luar biasa" presiden AS itu yang telah menghalang konflik sempadan di antara Kemboja dan Thailand.