ASIA
2 min membaca
Kemboja, Thailand perkuat komitmen keamanan sempadan
Kemboja dan Thailand telah mengukuhkan semula komitmen teguh mereka untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di sepanjang sempadan bersama.
Kemboja, Thailand perkuat komitmen keamanan sempadan
Mesyuarat RBC di antara Kemboja dan Thailand pada 27 Ogos 2025. Gambar dari Jabatan Perhubungan Awam Kerajaan Thailand. / Others
28 Ogos 2025

Dalam satu kenyataan bersama di antara komander tentera kanan Kemboja dan Thailand, kedua-dua pihak menegaskan komitmen terhadap solidariti, perpaduan, dan hasrat bersama untuk mengembalikan kestabilan di kawasan sempadan. 

Kenyataan ini dibuat semasa Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) yang dipengerusikan bersama di Wilayah Si Sa Ket, Thailand pada 27 Ogos 2025 oleh Leftenan Jeneral Pov Heng, Komander Wilayah Ketenteraan Keempat Kemboja, dan Leftenan Jeneral Boonsin Padklang, Komander Kawasan Tentera Kedua Thailand.

Kedua-dua pihak bersetuju untuk melaksanakan sepenuhnya semua keputusan daripada perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Julai dan Ogos 2025. Mereka berkomitmen untuk mengekalkan komunikasi berkala antara semua unit tentera di sepanjang sempadan bagi menyelesaikan perbezaan secara aman dan mengelakkan sebarang pertempuran. 

Disyorkan

Perjanjian utama ialah menahan diri daripada menyebarkan maklumat palsu dan mengelakkan sebarang tindakan provokatif, termasuk ucapan menghasut atau aktiviti ketenteraan yang boleh meningkatkan ketegangan.

Para komander juga bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan Kumpulan Penyelaras baru bagi meningkatkan komunikasi di semua peringkat. Sehingga ia ditubuhkan, komander pasukan petugas tempatan akan bertemu setiap minggu untuk menyelesaikan isu. Kedua-dua negara juga memberikan komitmen untuk memperkukuh kerjasama memerangi jenayah rentas sempadan seperti penipuan dalam talian dan pengedaran dadah.

Dengan menekankan semangat kejiranan baik dan persahabatan, mesyuarat itu ditutup dengan persetujuan untuk menganjurkan sesi RBC seterusnya dalam tempoh sebulan di Kemboja, menekankan matlamat bersama untuk memulihkan keadaan normal di kawasan sempadan.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us