Dalam satu kenyataan bersama di antara komander tentera kanan Kemboja dan Thailand, kedua-dua pihak menegaskan komitmen terhadap solidariti, perpaduan, dan hasrat bersama untuk mengembalikan kestabilan di kawasan sempadan.
Kenyataan ini dibuat semasa Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) yang dipengerusikan bersama di Wilayah Si Sa Ket, Thailand pada 27 Ogos 2025 oleh Leftenan Jeneral Pov Heng, Komander Wilayah Ketenteraan Keempat Kemboja, dan Leftenan Jeneral Boonsin Padklang, Komander Kawasan Tentera Kedua Thailand.
Kedua-dua pihak bersetuju untuk melaksanakan sepenuhnya semua keputusan daripada perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Julai dan Ogos 2025. Mereka berkomitmen untuk mengekalkan komunikasi berkala antara semua unit tentera di sepanjang sempadan bagi menyelesaikan perbezaan secara aman dan mengelakkan sebarang pertempuran.
Perjanjian utama ialah menahan diri daripada menyebarkan maklumat palsu dan mengelakkan sebarang tindakan provokatif, termasuk ucapan menghasut atau aktiviti ketenteraan yang boleh meningkatkan ketegangan.
Para komander juga bersetuju secara prinsip untuk menubuhkan Kumpulan Penyelaras baru bagi meningkatkan komunikasi di semua peringkat. Sehingga ia ditubuhkan, komander pasukan petugas tempatan akan bertemu setiap minggu untuk menyelesaikan isu. Kedua-dua negara juga memberikan komitmen untuk memperkukuh kerjasama memerangi jenayah rentas sempadan seperti penipuan dalam talian dan pengedaran dadah.
Dengan menekankan semangat kejiranan baik dan persahabatan, mesyuarat itu ditutup dengan persetujuan untuk menganjurkan sesi RBC seterusnya dalam tempoh sebulan di Kemboja, menekankan matlamat bersama untuk memulihkan keadaan normal di kawasan sempadan.