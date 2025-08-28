Dalam satu kenyataan bersama di antara komander tentera kanan Kemboja dan Thailand, kedua-dua pihak menegaskan komitmen terhadap solidariti, perpaduan, dan hasrat bersama untuk mengembalikan kestabilan di kawasan sempadan.

Kenyataan ini dibuat semasa Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) yang dipengerusikan bersama di Wilayah Si Sa Ket, Thailand pada 27 Ogos 2025 oleh Leftenan Jeneral Pov Heng, Komander Wilayah Ketenteraan Keempat Kemboja, dan Leftenan Jeneral Boonsin Padklang, Komander Kawasan Tentera Kedua Thailand.

Kedua-dua pihak bersetuju untuk melaksanakan sepenuhnya semua keputusan daripada perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Julai dan Ogos 2025. Mereka berkomitmen untuk mengekalkan komunikasi berkala antara semua unit tentera di sepanjang sempadan bagi menyelesaikan perbezaan secara aman dan mengelakkan sebarang pertempuran.