China meluahkan kemarahan terhadap Jerman pada hari Isnin, mengingatkan Berlin agar tidak "menghasut konfrontasi dan membesar-besarkan ketegangan" selepas menteri luar negara itu menyatakan Beijing semakin "agresif" di rantau Asia-Pasifik.
Semasa lawatannya ke Jepun, Johann Wadephul berkata China telah berulang kali mengugut untuk "mengubah status quo dan sempadan secara unilateral demi kepentingannya," dengan merujuk kepada tingkah lakunya di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan.
"Sebarang eskalasi di pusat perdagangan antarabangsa yang sensitif ini akan memberi kesan serius kepada keselamatan global dan ekonomi dunia," kata Wadephul pada hari Isnin selepas berbincang dengan rakan sejawatannya dari Jepun, Takeshi Iwaya.
Satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad sebelum lawatan Wadephul ke Jepun – dan kemudian ke Indonesia – menyatakan bahawa China semakin "menegaskan kehebatannya di rantau ini dan, dalam proses itu, turut mempersoalkan prinsip undang-undang antarabangsa."
"Tingkah laku China yang semakin agresif di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan juga memberi implikasi kepada kami di Eropah: prinsip asas kehidupan bersama global kami sedang dipertaruhkan di sini," menurut kenyataan yang memetik kata-kata Wadephul.
Jurucakap kementerian luar China, Mao Ning, membalas pada hari Isnin, memberitahu sidang media biasa bahawa keadaan di Laut China Timur dan Selatan "secara umumnya tetap stabil."
"Kami menyeru pihak-pihak berkaitan untuk menghormati negara-negara serantau, menyelesaikan isu melalui dialog dan perundingan, serta memelihara kepentingan bersama untuk keamanan dan kestabilan, bukannya menghasut konfrontasi dan membesar-besarkan ketegangan," katanya ketika ditanya mengenai kenyataan Wadephul.
"Isu Taiwan adalah urusan dalaman China," tambahnya.
Dalam kenyataan akhbar bersama di Tokyo, Wadephul juga mengkritik "sokongan China terhadap mesin perang Rusia" di Ukraine.
"Tanpanya, perang pencerobohan ke atas Ukraine tidak akan berlaku. China adalah pembekal terbesar barangan dwiguna kepada Rusia dan pelanggan minyak dan gas terbaik Rusia," kata Wadephul.
Beliau juga berkata sebelum perbincangan pada hari Isnin antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy dan pemimpin Eropah bahawa jaminan keselamatan untuk Kiev adalah "penting."
Sidang kemuncak Trump pada hari Jumaat dengan rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, di Alaska "menjelaskan bahawa untuk keamanan yang adil dan berkekalan, Moscow akhirnya mesti bertindak. Sehingga itu berlaku, tekanan ke atas Rusia mesti ditingkatkan, termasuk dengan meningkatkan bantuan kepada Ukraine," kata Wadephul.
Perbincangan pada hari Isnin di Washington adalah mengenai mewujudkan "elemen penyelesaian berunding di jalan menuju keamanan yang adil untuk Ukraine," katanya.
"Jaminan keselamatan yang kukuh adalah penting untuk ini. Kerana Ukraine mesti mampu mempertahankan diri dengan berkesan walaupun selepas gencatan senjata dan perjanjian damai."
China sokong semua usaha untuk keamanan
Sebaliknya, China menyeru "semua pihak" yang terlibat dalam rundingan damai di Washington bertujuan menamatkan perang Rusia di Ukraine untuk mencapai persetujuan "secepat mungkin."
"Kami berharap semua pihak dan pemegang kepentingan akan menyertai rundingan damai tepat pada masanya dan mencapai perjanjian damai yang adil, berkekalan, mengikat dan boleh diterima oleh semua pihak secepat mungkin," kata Mao Ning.
Ketika diminta mengulas mengenai sidang kemuncak di Alaska, Mao berkata: "China menyokong semua usaha yang menyumbang kepada penyelesaian damai krisis ini dan gembira melihat Rusia dan Amerika Syarikat mengekalkan hubungan, memperbaiki hubungan mereka dan mempromosikan proses penyelesaian politik krisis Ukraine.