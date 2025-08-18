China meluahkan kemarahan terhadap Jerman pada hari Isnin, mengingatkan Berlin agar tidak "menghasut konfrontasi dan membesar-besarkan ketegangan" selepas menteri luar negara itu menyatakan Beijing semakin "agresif" di rantau Asia-Pasifik.

Semasa lawatannya ke Jepun, Johann Wadephul berkata China telah berulang kali mengugut untuk "mengubah status quo dan sempadan secara unilateral demi kepentingannya," dengan merujuk kepada tingkah lakunya di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan.

"Sebarang eskalasi di pusat perdagangan antarabangsa yang sensitif ini akan memberi kesan serius kepada keselamatan global dan ekonomi dunia," kata Wadephul pada hari Isnin selepas berbincang dengan rakan sejawatannya dari Jepun, Takeshi Iwaya.

Satu kenyataan yang dikeluarkan pada hari Ahad sebelum lawatan Wadephul ke Jepun – dan kemudian ke Indonesia – menyatakan bahawa China semakin "menegaskan kehebatannya di rantau ini dan, dalam proses itu, turut mempersoalkan prinsip undang-undang antarabangsa."

"Tingkah laku China yang semakin agresif di Selat Taiwan serta Laut China Timur dan Selatan juga memberi implikasi kepada kami di Eropah: prinsip asas kehidupan bersama global kami sedang dipertaruhkan di sini," menurut kenyataan yang memetik kata-kata Wadephul.

Jurucakap kementerian luar China, Mao Ning, membalas pada hari Isnin, memberitahu sidang media biasa bahawa keadaan di Laut China Timur dan Selatan "secara umumnya tetap stabil."

"Kami menyeru pihak-pihak berkaitan untuk menghormati negara-negara serantau, menyelesaikan isu melalui dialog dan perundingan, serta memelihara kepentingan bersama untuk keamanan dan kestabilan, bukannya menghasut konfrontasi dan membesar-besarkan ketegangan," katanya ketika ditanya mengenai kenyataan Wadephul.

"Isu Taiwan adalah urusan dalaman China," tambahnya.