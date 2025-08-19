KUALA LUMPUR – Malaysia merancang untuk menyampaikan suara rakyat Palestin secara langsung kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump semasa Sidang Kemuncak ASEAN pada Oktober ini, kata Menteri Luar Mohamad Hasan.

Beliau menegaskan bahawa jemputan kepada Trump dibuat sebagai tanggungjawab Malaysia selaku pengerusi ASEAN, namun sidang kemuncak itu juga menjadi platform penting untuk menyampaikan pendirian bersama ASEAN dan negara-negara lain berhubung konflik berterusan di Gaza.

“Jemputan kepada Presiden Trump ini adalah jemputan kita sebagai ketua kepada negara yang akan mengadakan Sidang Kemuncak ASEAN-AS. Kita membuat jemputan dan beliau menyambutnya dengan berkata beliau akan datang ke sini. Saya rasa ada baiknya jika kita dapat bersemuka supaya semua negara-negara dapat menyatakan sendiri pendirian mereka,” katanya di Dewan Rakyat pada Selasa.

Mohamad berkata demikian sebagai menjawab soalan Hasan Karim (PH-Pasir Gudang) yang mempersoalkan sama ada Malaysia akan “menghamparkan karpet merah kepada seorang presiden AS yang tangannya berlumuran darah rakyat Gaza yang tidak berdosa dalam perang genosid ini.”

Beliau menambah bahawa Malaysia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan kenyataan pengerusi ASEAN, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika sidang kemuncak itu bagi menekankan kebimbangan ASEAN serta menggesa Washington memainkan peranan lebih bertanggungjawab dalam mencari penyelesaian di Gaza.