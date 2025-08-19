Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan kebocoran maklumat perisikan, menegaskan keselamatan negara sebagai keutamaan tertinggi kerajaan, menurut laporan media tempatan.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberi kuasa penuh menyiasat beberapa kes berprofil tinggi, termasuk salah guna kuasa dalam agensi perisikan dan penjualan rahsia negara untuk kepentingan peribadi.

"Sebarang kompromi dalam keselamatan perisikan akan membawa bencana kepada negara," tegas Anwar semasa sidang Dewan Rakyat. Beliau mengesahkan siasatan awal menunjukkan beberapa kesalahan didakwa bermula sejak 2020, tetapi menekankan pentadbirannya kini memastikan akauntabiliti dilaksanakan.