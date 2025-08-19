Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan kebocoran maklumat perisikan, menegaskan keselamatan negara sebagai keutamaan tertinggi kerajaan, menurut laporan media tempatan.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) diberi kuasa penuh menyiasat beberapa kes berprofil tinggi, termasuk salah guna kuasa dalam agensi perisikan dan penjualan rahsia negara untuk kepentingan peribadi.
"Sebarang kompromi dalam keselamatan perisikan akan membawa bencana kepada negara," tegas Anwar semasa sidang Dewan Rakyat. Beliau mengesahkan siasatan awal menunjukkan beberapa kesalahan didakwa bermula sejak 2020, tetapi menekankan pentadbirannya kini memastikan akauntabiliti dilaksanakan.
Kenyataan itu dikeluarkan susulan tangkapan 10 individu termasuk lima pegawai kanan tentera dan dua wartawan portal berita pada 14 Ogos oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tangkapan itu berkaitan dengan sindiket penyeludupan di wilayah selatan negara.
Mengulas lanjut, Anwar menekankan bahawa Kerajaan MADANI tidak sepatutnya dipersalahkan atas kemunculan kes seumpama ini, memandangkan kerajaan telah mengamalkan pendekatan sifar toleransi yang ketat terhadap rasuah, terutamanya dalam jentera kerajaan yang diamanahkan.
Anwar juga menolak sebarang cubaan mempolitikkan isu tersebut sambil menegaskan kerajaan tidak akan melindungi mana-mana pihak yang disabitkan bersalah, tanpa mengira kedudukan.