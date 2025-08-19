ASIA
2 min membaca
Perbelanjaan pertahanan Malaysia melonjak RM5 bilion susulan ketidaktentuan global
Beliau menegaskan bahawa kerajaan kini memilih kaedah perolehan government-to-government (G2G) dengan negara lain, termasuk Korea Selatan dan Turkiye, bagi mengurangkan kos dan mengelakkan bayaran berlebihan kepada ejen.
Perbelanjaan pertahanan Malaysia melonjak RM5 bilion susulan ketidaktentuan global
FOTO FAIL: Menurut Anwar, tambahan peruntukan kepada Kementerian Pertahanan itu memberi tumpuan kepada pembangunan serta pembelian aset baharu. / Reuters
13 jam yang lepas

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan perbelanjaan pertahanan negara meningkat daripada RM3 bilion pada 2020 kepada lebih RM5 bilion tahun lalu, susulan cabaran geopolitik serantau dan global.

Menurut Anwar, tambahan peruntukan kepada Kementerian Pertahanan itu memberi tumpuan kepada pembangunan serta pembelian aset baharu bagi memperkukuh kesiapsiagaan negara.

“Baru-baru ini, terdapat peningkatan kehadiran ketenteraan Filipina dan Amerika Syarikat di selatan Filipina, berhampiran Sabah. Saya telah menghubungi Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr, dan menurut beliau ia berpunca daripada tindakan ofensif China.

“Namun perkara ini membimbangkan, dan mendorong kita memperkukuh persediaan di Pulau Banggi dan Sabah bagi mempertahankan diri,” katanya ketika Waktu Pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Selasa.

Disyorkan

Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadhli Shaari mengenai tahap kesiapsiagaan pertahanan Malaysia dalam menghadapi ketidaktentuan global dan serantau.

Beliau menegaskan bahawa kerajaan kini memilih kaedah perolehan government-to-government (G2G) dengan negara lain, termasuk Korea Selatan dan Turkiye, bagi mengurangkan kos dan mengelakkan bayaran berlebihan kepada ejen.

“Dengan kaedah ini, kos menurun, barangan yang dipesan sampai, dan pihak kementerian serta angkatan tentera dapat berhubung terus dengan rakan sejawat mereka,” jelasnya.

Anwar turut mengumumkan bahawa dron sistem udara tanpa pemandu dari Turkiye dijadual tiba pada Disember ini, manakala dua set pelancar peluru berpandu jarak sederhana dari Norway akan tiba bulan ini, antara perolehan penting yang sedang dilaksanakan.

SUMBER:TRT World
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us