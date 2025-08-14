Sementara dunia menyaksikan kemusnahan Israel di Gaza dan Tebing Barat yang diduduki melalui serangan udara, kebuluran besar-besaran, dan pembunuhan sasaran terhadap orang awam, satu lagi pencerobohan berlaku dalam senyap. Ia bergerak melalui dekri undang-undang dan daftar harta, secara perlahan merampas tanah milik rakyat Palestin.

“Negara” Israel dibina di atas pencurian besar-besaran yang berterusan: pencurian seluruh negara Palestin daripada rakyatnya, orang Palestin.**

Mereka telah terus dirampas hak milik sejak permulaan projek penjajahan dan penggantian Zionis lebih seabad lalu. Israel ditubuhkan pada 1948 melalui penaklukan ketenteraan ke atas dua pertiga wilayah Palestin Mandat, yang telah dibersihkan secara etnik daripada penduduk asalnya.

Ia adalah operasi yang sangat menguntungkan.

Sementara orang Yahudi hanya memiliki tujuh hingga lapan peratus tanah Palestin sebelum 1948, Israel merampas lebih 90 peratus tanah dan harta di bawah kawalannya daripada penduduk Palestin yang diusir.

Ini termasuk kira-kira 900,000 pelarian yang tidak dibenarkan kembali, 75,000 orang yang terpaksa berpindah dalam negara, serta ramai lagi yang tinggal tetapi kehilangan harta benda mereka.

Sehingga 531 kawasan Palestin musnah atau dikosongkan, meninggalkan 20,350 km² tanah yang tandus.

Pencurian sebesar ini perlu diuruskan untuk mengatur rompakan.

Ia juga perlu disembunyikan, kerana ia merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, sekaligus merosakkan imej “negara” baru itu.

Itulah sebabnya Israel dengan pantas membina senjata undang-undang untuk memberikan kerangka legitimasi institusi kepada pencurian ini.

Rangka kerja ini direka untuk menyembunyikan ketidakadilannya dan merasionalisasi pengagihan sumber Palestin mengikut dasar penjajahan yang dirancang.

Yang utama kepada struktur undang-undang dan pentadbiran ini, Undang-Undang Harta Orang Tidak Hadir 1950 meletakkan semua harta pelarian Palestin di bawah pentadbiran Negara Israel.

Seorang Pemegang Amanah Harta Orang Tidak Hadir diwujudkan, bekerjasama dengan badan institusi seperti Pihak Berkuasa Pembangunan, untuk mengawal pengagihan dan penggunaan tanah serta harta Palestin—sama ada dieksploitasi, diduduki, atau disimpan sebagai rizab untuk pengembangan masa depan.

Undang-undang ini mentakrifkan "Orang Tidak Hadir" sebagai sesiapa yang meninggalkan harta mereka semasa Perang 1948 dan mencari perlindungan di luar wilayah di bawah kawalan Israel.

Ini termasuk majoriti yang melarikan diri ke negara jiran dan bahagian lain Palestin, termasuk ramai yang terkumpul di wilayah kecil yang kemudian dikenali sebagai Gaza, di mana pelarian dan keturunan mereka membentuk lebih 70 peratus populasi hari ini.

Undang-Undang Pulang yang diluluskan pada tahun yang sama, menjamin setiap orang Yahudi hak untuk berhijrah dan menjadi warganegara Israel, mencerminkan Undang-Undang Orang Tidak Hadir.

Satu undang-undang membolehkan penghijrahan dan penempatan besar-besaran orang Yahudi; satu lagi melegakan perampasan hak orang Palestin dan melarang mereka pulang ke rumah.

Inilah penggantian besar-besaran.

Orang tidak hadir yang masih ada & pengembangan undang-undang

Sebahagian daripada pencurian tanah dan harta daripada orang Palestin yang tinggal di bawah pemerintahan Israel dimungkinkan oleh lampiran kepada Undang-Undang Orang Tidak Hadir.

Ia mengklasifikasikan orang yang terpaksa berpindah dalam negara sebagai "orang tidak hadir yang masih ada".

Ramai diubah menjadi penyewa perumahan sosial di kawasan mereka ditumpukan, sering kali di rumah dan tanah milik orang Palestin lain yang diisytiharkan "tidak hadir", dan kadang-kadang di rumah mereka sendiri yang dahulu.

Mereka diberikan status "penyewa terlindung", yang kononnya menjamin perlindungan daripada pengusiran.

Tetapi status ini hanya boleh dipindahkan kepada generasi kedua.

Kini, generasi ketiga dan keempat tidak boleh mendapat manfaat daripada perlindungan ini dan mungkin dipaksa berpindah.

Kerentanan kediaman mereka paling ketara di pusat bandar yang Israel ingin bangunkan untuk pelancongan dan pemodenan, seperti Haifa , Jaffa, atau Akka, di mana penyewaan sosial Palestin signifikan.

Dalam logik penjajahan yang sama, Undang-Undang Orang Tidak Hadir digunakan ke atas tanah Palestin yang diduduki selepas pengambilalihan selebihnya negara pada 1967.

Takrif "Orang Tidak Hadir" disesuaikan untuk memasukkan populasi pelarian dan yang baru dipindahkan, kira-kira 250,000 orang.