PERANG GAZA
Korea Utara kutuk rancangan Israel kuasai Gaza sepenuhnya
Pyongyang menyatakan keputusan Kabinet Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa dan mendedahkan niat 'seperti samseng' untuk merampas wilayah Palestin.
Menurut Pyongyang tindakan Israel mendedahkan niat yang seperti samseng untuk merampas wilayah Palestin yang diiktiraf antarabangsa. / Reuters
13 Ogos 2025

Korea Utara mengutuk keras rancangan Israel untuk menganeksasi dan menduduki Gaza sepenuhnya, menurut laporan media negara.  

"Keputusan Kabinet Israel untuk menduduki Semenanjung Gaza secara penuh merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa," kata jurucakap Kementerian Luar Korea Utara kepada Agensi Berita Pusat Korea (KCNA) pada hari Selasa.  

Kenyataan Pyongyang itu dikeluarkan selepas Kabinet Perang Israel meluluskan rancangan berperingkat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya pada Jumaat lalu.  

Jurucakap itu menyatakan langkah itu "mendedahkan niat Israel yang seperti samseng untuk merampas wilayah Palestin yang diiktiraf antarabangsa," menegaskan bahawa Gaza adalah bahagian tidak terpisahkan dari tanah Palestin.  

Korea Utara "mengutuk dan menolak keras tindakan jenayah Israel merampas wilayah, yang memburukkan krisis kemanusiaan di Gaza dan melanggar kestabilan rantau Timur Tengah," kata pegawai tersebut.  

"Kami menuntut Israel menghentikan serangan bersenjata haram ke atas rakyat Palestin serta menarik diri sepenuhnya dari Gaza," tegas jurucakap itu.  

Genosid oleh Israel di Gaza  

Disyorkan

Setakat ini, Israel telah membunuh lebih 61,500 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza yang dikepung.  

Menurut Agensi Berita WAFA Palestin, kira-kira 11,000 mayat dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan.  

Namun, pakar mendakwa jumlah sebenar korban jauh lebih tinggi daripada angka rasmi, dianggarkan mencecah 200,000 orang.  

Sepanjang konflik ini, Israel telah memusnahkan hampir keseluruhan Gaza dan mengakibatkan pelarian besar-besaran penduduknya.  

Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap terhadap Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan jenayah perang dan kemanusiaan di Gaza.  

Israel juga berhadapan dengan kes pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) atas serangannya ke atas rakyat Palestin di Gaza.

SUMBER:TRT World and Agencies
