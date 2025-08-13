Korea Utara mengutuk keras rancangan Israel untuk menganeksasi dan menduduki Gaza sepenuhnya, menurut laporan media negara.

"Keputusan Kabinet Israel untuk menduduki Semenanjung Gaza secara penuh merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa," kata jurucakap Kementerian Luar Korea Utara kepada Agensi Berita Pusat Korea ( KCNA ) pada hari Selasa.

Kenyataan Pyongyang itu dikeluarkan selepas Kabinet Perang Israel meluluskan rancangan berperingkat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya pada Jumaat lalu.

Jurucakap itu menyatakan langkah itu "mendedahkan niat Israel yang seperti samseng untuk merampas wilayah Palestin yang diiktiraf antarabangsa," menegaskan bahawa Gaza adalah bahagian tidak terpisahkan dari tanah Palestin.

Korea Utara "mengutuk dan menolak keras tindakan jenayah Israel merampas wilayah, yang memburukkan krisis kemanusiaan di Gaza dan melanggar kestabilan rantau Timur Tengah," kata pegawai tersebut.

"Kami menuntut Israel menghentikan serangan bersenjata haram ke atas rakyat Palestin serta menarik diri sepenuhnya dari Gaza," tegas jurucakap itu.

Genosid oleh Israel di Gaza