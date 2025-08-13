Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya sedang menjalankan "misi bersejarah dan kerohanian" untuk mewujudkan visi 'Israel Raya' (Eretz Yisrael HaShlema), sebuah ideologi perluasan wilayah yang merangkumi kawasan diperuntukkan untuk negara Palestin serta sebahagian wilayah Jordan dan Mesir moden.

Dalam temu bual dengan penyiar Israel i24NEWS pada hari Selasa, Netanyahu yang sedang merancang perluasan keganasan ke bahagian Gaza yang masih bertahan menggambarkan misinya sebagai "misi pelbagai generasi", dengan menyatakan: "Terdapat generasi Yahudi yang bermimpi untuk datang ke sini dan generasi Yahudi yang akan datang selepas kita."

Istilah 'Israel Raya' telah digunakan sejak Perang Arab-Israel 1967 untuk menggambarkan Israel dan wilayah-wilayah yang didudukinya - termasuk Jerusalem Timur, Tebing Barat, Gaza, Semenanjung Sinai Mesir, dan Dataran Tinggi Golan Syria.

Ahli Zionis awal seperti Ze'ev Jabotinsky, pelopor ideologi parti Likud pimpinan Netanyahu, turut mengaplikasikan konsep ini ke wilayah Jordan moden.

Semasa temu bual tersebut, bekas ahli Knesset Sharon Gal menunjukkan sebuah tangkal yang memaparkan peta 'Israel Raya' kepada Netanyahu. Ketika ditanya sama ada beliau merasa rapat dengan visi tersebut, Netanyahu menjawab: "Sangat rapat."

Konsep 'Israel Raya' merupakan asas utama tradisi politik Likud, yang berakar umbi dalam Zionisme Revisionis. Netanyahu secara konsisten menentang penubuhan negara Palestin, dan pengkritik menyatakan perluasan petempatan haram kerajaannya mencerminkan visi ini, dengan mencipta "fakta di lapangan" yang menyukarkan penubuhan negara Palestin yang berdaya maju.

Sebahagian penganalisis melihat pembunuhan beramai-ramai yang sedang berlaku di Gaza sebagai percubaan dipercepat untuk melaksanakan rancangan ini, dengan pendekatan kerajaan Israel digambarkan pengkritik sebagai usaha untuk mendapatkan "wilayah maksimum, penduduk Arab minimum."